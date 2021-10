Coronavirus? Temps de prison? Végétalien ? Le Bayern Munich affronte tous les arrivants

À ce stade, il est assez sûr de dire que le Bayern Munich est prêt à se battre avec à peu près n’importe qui – ou n’importe quoi.

En plus de battre Bayer Leverkusen et Benfica au cours de la semaine dernière, les Bavarois font le tour des wagons et sont prêts à affronter tous les arrivants.

COVID-19, vous en voulez un peu ? Le manager Julian Nagelsmann va coup de poing avec un cas de coronavirus. Quelque chose nous dit qu’il sera de retour pour pratiquer le longboard en un rien de temps.

Le système juridique espagnol ? Lucas Hernandez est dans une bataille judiciaire dans l’espoir d’éviter la prison. Choisir des équipes dans la cour pour ramasser le foot pourrait devenir un peu plus intéressant dans le système pénal espagnol si Lucas perd cette bagarre.

Végétalien ? « Uli » Hoeneß, membre du conseil d’administration du Bayern Munich, a récemment révélé qu’il n’avait pas le temps pour quiconque voudrait menacer sa capacité à manger de la viande.

Toutes les personnes? Benjamin Pavard se bat avec des critiques, des experts, tout le monde sur les réseaux sociaux et même des joueurs comme Paul Pogba, Achraf Hakimi et Trent Alexander-Arnold. Une fois qu’il aura lu BFW, il viendra assurément pour Ineednoname ensuite.

Blesser les dieux ? Ils ont déjà frappé quelques fois, mais vous savez qu’ils vont revenir… BLASTIN’ et le Bayern Munich seront prêts à se défendre grâce à son incroyable profondeur.

Nous n’avons même pas encore atteint la compétition sur le terrain, et il y aura sûrement beaucoup de grands adversaires au fur et à mesure que cette saison avance.

C’est là que c’est apparemment (pour l’instant) un peu plus facile pour le Bayern Munich. Des obstacles plus difficiles vous attendent certainement, mais ce groupe est éprouvé au combat (sur plusieurs fronts).

Le talent est indéniable. La profondeur est superbe. Le coaching… eh bien, ça a aussi été sacrément bon.

Reste à voir si cette équipe finira par atteindre son potentiel, mais en cas d’échec, ce ne sera pas faute de tests – sur et en dehors du terrain – en cours de route.