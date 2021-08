Coronavirus Third Wave India Live News, Covid Live Dernières mises à jour 18 août: Covid-19 Vaccine India Dernière mise à jour, Cas et décès de coronavirus en Inde, Coronavirus R Factor in India Mises à jour en direct

Un agent de santé prépare une dose de vaccin AstraZeneca COVID-19 contre la maladie à coronavirus. (photo .)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, mises à jour en direct de la troisième vague de coronavirus, dernières nouvelles de Covid du 18 août : L’Inde a réussi à atteindre un autre jalon en termes de vaccination quotidienne contre les coronavirus. Bien que les injections de Covid soient toujours en deçà du rêve de 1 crore de doses par jour, la hausse significative vaut certainement les applaudissements. Mais l’Inde devrait-elle se sentir d’accord avec tous les décomptes de Covid montrant une tendance à la baisse ? Pas vraiment.

Tout d’abord, nous devons examiner les pays qui ont réussi à vacciner plus de la moitié de leur population adulte et qui sont pourtant confrontés à une nouvelle vague de Covid. Exemple concret – Israël et l’Irlande. Alors que les hospitalisations et très faibles grâce au vaccin, le retour des mandats de masques et autres freins en Israël montrent que même un rythme soutenu de vaccination de masse ne peut pas complètement modifier le cours du virus.

De plus, la mutation constante et constante du virus signifie que les vaccins existants peuvent ne pas suffire. Les doses actuelles qui sont administrées en Inde ont montré une bonne défense contre la variante Delta, cependant, la crainte d’une autre variante pouvant échapper à la défense vaccinale est très imminente.

Donc, si vous vous demandez quelle est la sortie, revenons à l’essentiel. Ceux qui ont reçu le vaccin Covid doivent adopter un comportement approprié au corona, tout comme les autres.

