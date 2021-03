Coronavirus: un couple de Bulwell perd son domicile et son emploi pendant la pandémie | UK | Nouvelles

Macaulay Johnson et sa partenaire Shannon Cullen, tous deux âgés de 21 ans, ont été expulsés de leur domicile alors qu’ils ne pouvaient pas payer le loyer pendant la pandémie, rapporte Nottinghamshire Live. M. Johnson avait perdu son emploi dans une usine et le couple était donc sans le sou.

Malgré les plaidoiries adressées au conseil municipal de Gedling, contrôlé par les travaillistes, les autorités locales n’ont pas été en mesure d’aider le couple et ils ont dû installer une tente dans laquelle vivre et utiliser un chariot de supermarché pour ranger leurs affaires.

Une nuit, le couple terrifié a déclaré que leur tente avait été coupée avec un couteau alors qu’un voleur tentait de pénétrer à l’intérieur et de voler leurs objets de valeur.

Mais, alors qu’ils mendiaient devant un Tesco à Bulwell, Nottinghamshire, un couple a eu le cœur brisé par ce qu’ils ont vu, ils ont offert à la paire un toit au-dessus de leurs têtes sous la forme d’un hangar au fond de leur jardin.

Ian et Lisa Marshall, tous deux âgés de 43 ans, ont aménagé l’espace avec un radiateur électrique, un matelas et nourrissent le couple chaque jour.

Ils les laissent même utiliser leurs douches lorsqu’ils ne sont pas chez eux à Bulwell.

M. Johnson, qui vit à Nottingham à proximité depuis l’âge d’un an, a déclaré: « Nous avons tellement de chance que nous les ayons rencontrés. Ils ont mis des radiateurs là-dedans. Je n’ai jamais rencontré de personnes plus gentilles. Ils n’avaient rien de tout cela à faire. .

«Nous avons eu du mal à trouver un emploi pendant la pandémie. Je mendiais devant un plat à emporter juste pour que nous puissions faire face à la note d’hôtel. Nous avons essayé de tout faire de la bonne manière.

«Certains sans-abri sont des toxicomanes. Nous ne buvons même pas d’alcool. Nous sommes juste un couple normal qui veut un toit au-dessus de notre tête.

« Nous avons sonné les conseils tous les jours. Nous sommes dans les rues depuis deux semaines et dormons dans une tente près des voies du tramway. »

M. Johnson, qui est autiste, a déclaré que le conseil n’avait pas été en mesure de les accueillir en couple parce que Mlle Cullen avait déménagé au Royaume-Uni depuis l’Irlande il y a environ quatre ans et n’avait aucun lien dans la région.

Mlle Cullen, qui travaillait auparavant dans un centre d’appels, a déclaré: « Le conseil n’arrête pas de dire » pourquoi ne pouvez-vous pas retourner en Irlande? » mais je suis ici depuis 2017. Nous avons été référés une vingtaine de fois.

« Nous serions morts dans la rue si on ne nous avait pas donné ce hangar. Je me réveillais et tout mon corps était froid dans la tente. »

Mme Marshall souhaite pouvoir faire plus, mais en raison de Covid-19 et de ses propres problèmes de santé, elle ne peut pas laisser le couple dormir dans la maison.

Elle a dit: « Je ne les connais pas. Nous sommes allés nous promener à Tesco et nous les avons vus dehors et quand j’ai vu la dame, cela m’a vraiment touché le cœur.

«Je marchais autour de Tesco et ça me faisait du tort. J’ai dit ‘tu peux mettre tes affaires dans notre hangar si tu veux’ mais alors que nous revenions, ils ont dit ‘pouvons-nous rester dans le hangar?’ et j’ai dit «oui».

« Ce sont des êtres humains. Il n’y a plus d’humanité. »

La femme au bon cœur a ajouté: « Je n’ai pas d’argent mais comment puis-je renvoyer ces deux personnes? Ils ne prennent pas de drogue. Ils sont beaucoup plus en sécurité ici que là-bas – c’est ce que je pense quand je me couche le soir.

«Ma mère dit ‘tu fais ça tout le temps, Lisa?’ J’ai dit «tu dois les rencontrer maman». Il avait sa Playstation avec lui et ils ont de beaux vêtements.

« Je me demandais ce qui arriverait à mon fils si quelque chose m’arrivait. J’espère que quelqu’un l’aiderait. »

Un porte-parole du Gedling Borough Council a déclaré: « Après avoir contacté Nottinghamshire Live avec le conseil et nous avoir informés de la situation, nous avons contacté le couple et l’avons mis dans un logement temporaire jusqu’à ce que nous trouvions une solution à long terme. »