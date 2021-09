Coronavirus : un masque facial vous protégera-t-il lorsque les autres autour de vous n’en porteront pas ?

in

Marr a en outre déclaré que malgré le fait d’être vacciné, il est conseillé à tous de porter des masques faciaux dans un endroit surpeuplé, en particulier compte tenu de la variante delta du coronavirus qui a une capacité de transmission très élevée.

L’utilité des masques faciaux depuis le début de la pandémie de coronavirus a été un sujet très débattu parmi les experts de la santé avec une section préconisant des masques uniquement pour ceux qui présentaient des symptômes de type infection, l’autre recommandant un masque facial pour tout le monde. Des mois après que l’infection à coronavirus a pris des proportions gigantesques, les experts de la santé sont parvenus à un consensus selon lequel les masques devraient être portés par tout le monde pour une meilleure protection.

Cependant, le débat sur le masque facial se poursuit car on doute que le port d’un masque facial seul dans une pièce pleine d’autres visages non masqués donne une quelconque protection. S’il est vrai que les masques faciaux sont le meilleur bouclier lorsque toutes les personnes dans un espace clos portent le masque facial. Cependant, des experts de la santé ont également déclaré que le masque facial protège le porteur dans une certaine mesure même lorsque la majorité dans une pièce ne porte pas de masque facial, a rapporté le New York Times.

Les experts ont déclaré que l’efficacité d’un masque facial dépend également de son tissu et de son ajustement. Linsey Marr, professeure d’ingénierie à Virginia Tech et experte en transmission virale, a déclaré au NYT que les travailleurs de la santé, les scientifiques qui travaillent quotidiennement avec des agents pathogènes de toutes sortes portent des masques faciaux comme le N95 pour leur protection à haute efficacité. masques et s’adapter correctement sur le visage.

D’autres études ont également montré que les masques faciaux offrent différents degrés de protection au porteur, mais l’étendue de la protection dépend de facteurs tels que le tissu, l’efficacité et l’ajustement du masque ainsi que le degré de prévalence des agents pathogènes dans un espace clos, entre autres. Lors d’une épidémie de coronavirus dans un hôtel en Suisse, un certain nombre d’employés de l’hôtel et de clients ont contracté le coronavirus qui ne portaient qu’un écran facial. En revanche, un certain nombre d’invités qui portaient des masques faciaux n’ont pas contracté la maladie.

En résumé, Marr a déclaré au NYT que l’on devrait préférer le meilleur masque facial disponible dans sa garde-robe lorsqu’on ne sait pas grand-chose sur le statut vaccinal des autres dans un espace surpeuplé qui n’a pas non plus de ventilation adéquate. Marr a en outre déclaré que malgré le fait d’être vacciné, il est conseillé à tous de porter des masques faciaux dans un endroit surpeuplé, en particulier compte tenu de la variante delta du coronavirus qui a une capacité de transmission très élevée.

