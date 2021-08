Coronavirus : une étude ne révèle aucun Covid dans quatre grandes gares du Royaume-Uni après des mois de tests | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des tests sur écouvillon ont été effectués dans les gares de Londres Euston, Birmingham New Street, Liverpool Lime Street et Manchester Piccadilly au cours des derniers mois. Des échantillons ont été prélevés à des endroits que les passagers touchaient régulièrement. Ceux-ci comprenaient des rampes, des poignées d’escaliers roulants, des distributeurs de billets et des bancs.

Dans tous les échantillons envoyés aux laboratoires pour analyse, aucune trace de coronavirus n’a pu être trouvée.

La collecte d’échantillons comprenait également la vérification de l’air dans les zones intérieures de la station, et encore une fois, aucune trace en suspension dans l’air n’a été détectée.

La première série d’échantillonnage a été menée en janvier et la seconde en juin de cette année.

Tous les échantillons ont ensuite été étudiés par des scientifiques de l’Imperial College de Londres.

L’examen par les laboratoires de l’Imperial College a révélé qu’il n’y avait aucune contamination par le coronavirus sur aucune surface et qu’il n’y avait pas non plus de particules en suspension dans l’air.

David Green, chercheur principal à l’Imperial College de Londres, a déclaré : « De la même manière qu’un écouvillon est utilisé pour effectuer un test Covid-19 dans le nez et la gorge et envoyé au laboratoire, nous utilisons un filtre pour collecter tout virus. particules dans l’air et écouvillons pour collecter les virus sur les surfaces.

«Cette approche fournit un moyen de quantifier la quantité de virus circulant dans ces environnements publics et l’effet des stratégies d’atténuation telles que le nettoyage et le port de couvre-visages.

« Cela fait partie d’un programme de travail plus large avec le secteur des transports publics pour comprendre où ce virus est le plus répandu afin que nous puissions reprendre les activités pré-pandémiques de la manière la plus sûre possible. »

Se référant aux procédures de nettoyage des coronavirus pour les transports publics, Rob Mole, responsable de programme principal pour la réponse de Network Rail à la pandémie, a déclaré : leur approche dédiée fonctionne.

« Nous voulons que tous les passagers voyagent en toute confiance sur le réseau ferroviaire et nous continuerons à faire notre part en nettoyant rigoureusement les trains et les gares.

« Nous demandons aux passagers de faire leur part également en portant des couvre-visages pendant le voyage, par respect pour les autres, afin que nous puissions tous arrêter la propagation de Covid-19. »

Les chiffres officiels du ministère des Transports ont révélé qu’il y a une augmentation constante de l’utilisation des transports publics à travers le Royaume-Uni, certains services de train atteignant des niveaux pré-pandémiques.

Bien qu’il ne soit plus appliqué, un récent sondage YouGov a révélé que la majorité du public britannique, 71%, souhaite que les couvre-visages restent dans les transports publics.