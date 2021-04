Coronavirus: Une personne peut-elle être réinfectée avec Covid-19? Les scientifiques de l’ICMR trouvent ces conclusions

L’étude a également révélé que ces patients ont également été testés négatifs entre les deux pendant les 102 jours.

Peut-on être réinfecté par le coronavirus après en avoir récupéré une fois? Pour comprendre les cas de réinfection du SRAS-CoV2, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a récemment constitué une équipe de scientifiques pour identifier le plus possible les cas de réinfection du Coronavirus. Les scientifiques ont examiné 1300 cas de réinfection dans le pays qui avaient été infectés par le virus deux fois, dos à dos. Les scientifiques de l’ICMR ont entrepris l’étude à la suite de l’incertitude mondiale sur les chances de réinfection par le coronavirus. Des scientifiques du monde entier tentent de comprendre combien de temps dure l’immunité contre le coronavirus une fois que le patient s’est rétabli de la maladie. Des réponses définitives à la question de la réinfection par le coronavirus pourraient également aider à formuler une meilleure stratégie contre la pandémie, a rapporté The Indian Express.

Quels sont les résultats de l’étude?

L’étude de l’ICMR a révélé que sur les 1 300 cas de réinfection dans le pays, seuls 58 d’entre eux pouvaient être véritablement classés comme des cas de réinfection. Les scientifiques ont découvert que dans ces 58 cas, la réinfection avait eu lieu après 102 jours, les patients s’étant rétablis du virus pour la première fois. L’étude a également révélé que ces patients ont également été testés négatifs entre les deux pendant les 102 jours.

Selon l’étude qui a également été publiée dans la revue Epidemiology & Infection, les scientifiques ont constaté que les cas réels de réinfection du coronavirus étaient très moindres que chez la plupart des patients, les scientifiques ont trouvé une «excrétion virale persistante», ce qui signifie que de faibles niveaux de coronavirus ont continué à exister dans leur corps après s’être rétablis de la maladie pendant jusqu’à trois mois. Les scientifiques ont découvert que les niveaux de virus étaient si bas que cela n’était ni suffisant pour rendre le patient malade ou conduire à la propagation de la maladie à d’autres. Cependant, même les faibles niveaux de virus peuvent être tracés dans les tests de coronavirus et le rapport peut s’avérer positif pour la deuxième fois.

Comment la réinfection du coronavirus peut-elle être confirmée?

Selon l’étude de l’ICMR, la seule façon concluante de confirmer une réinfection réelle pourrait être effectuée à l’aide de l’analyse du génome de l’échantillon de virus. Puisque le virus mute continuellement, les échantillons de génome en cas de réinfection montreraient également quelques différences. L’échantillonnage du génome peut être un moyen concluant de déterminer si le patient a été réinfecté par le virus, mais il ne peut pas être entrepris dans tous les cas car il s’agit d’un processus très complexe qui demande à la fois des efforts intenses et du temps. Pour la plupart des cas de réinfection, aucun échantillon de génome n’est disponible dès le premier cas d’infection.

Dans le premier cas confirmé de réinfection par le coronavirus qui a été retracé à Hong-Kong en août de l’année dernière, les scientifiques avaient eu de la chance car ils avaient envoyé les échantillons de génome du patient de 33 ans même lorsqu’il avait été infecté pour la première fois par le virus. Lorsque le même patient a contracté à nouveau le virus, les échantillons de génome de la première et de la deuxième instance ont pu être comparés.

L’étude de l’ICMR s’est-elle également appuyée sur le séquençage du génome?

Non, le séquençage du génome n’a pas été étudié par les scientifiques de l’ICMR en raison d’un manque de données d’échantillons de génome. Les scientifiques se sont plutôt appuyés sur l’analyse des patients qui avaient déclaré avoir été réinfectés par le virus pour la deuxième fois après un intervalle de plus de 102 jours. Le chiffre de 102 jours a été convenu après que les Centers for Disease Control, États-Unis, aient déclaré que l’excrétion virale persistante du coronavirus à de petits niveaux pouvait se poursuivre parmi les patients guéris jusqu’à 90 jours.

Comme garantie supplémentaire, les scientifiques n’ont considéré ces cas que comme une réinfection réelle dans laquelle le patient avait testé le coronavirus au cours de la période de 102 jours et testé négatif au moins une fois au cours de la période.

Points à retenir de l’étude

Jusqu’à ce que le séquençage du génome soit étudié, les 58 cas recensés par l’ICMR ne pourraient toujours pas être classés à 100% comme une réinfection. Cependant, les scientifiques de l’ICMR ont conclu que l’immunité permanente des personnes infectées par le virus ne peut être présumée. Les scientifiques ont également déclaré que comme l’échantillonnage du génome ne peut pas être identifié dans tous les cas de réinfection par Covid-19, les scientifiques devraient parvenir à un consensus pour trouver des méthodes alternatives pour retracer les cas probables de réinfection.

