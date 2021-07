Coronavirus: variante delta de Covid-19 trouvée dans 174 districts de 35 États

L’INSACOG est un consortium de 28 laboratoires de séquençage du génome effectuant le séquençage et l’analyse du virus Covid-19 pour comprendre la propagation et l’évolution du SRAS CoV-2, ses mutations et les variantes résultantes ainsi que pour déterminer le statut des variantes.

La variante Delta du virus Covid-19 a été trouvée dans 174 districts de 35 États par le Consortium indien de génomique SARS-CoV-2 (INSACOG). La variante Delta a été déclarée comme variante préoccupante (COV) et l’incidence la plus élevée de cette version a été signalée dans les districts du Maharashtra, de Delhi, du Pendjab, du Telangana, du Bengale occidental et du Gujarat.

Le Delta Plus est une variante du virus Delta avec une mutation supplémentaire (B.1.617.2.1 ou AY.1). Alpha, Beta et Gamma sont les autres variantes détectées en Inde. L’AY.1 a été observé pour la première fois dans le Maharashtra et est associé à l’augmentation inhabituelle des cas observés dans plusieurs districts de l’État. On le trouve maintenant dans de nombreux autres États du pays. Selon le ministère de la Santé, 51 cas de Delta Plus ont été trouvés dans 12 États du pays, dont le Maharashtra, le Pendjab, le Gujarat, le Kerala, l’Andhra, le Tamil Nadu, l’Odisha, le Rajasthan, le Jammu, le Karnataka et l’Haryana.

L’INSACOG est un consortium de 28 laboratoires de séquençage du génome effectuant le séquençage et l’analyse du virus Covid-19 pour comprendre la propagation et l’évolution du SRAS CoV-2, ses mutations et les variantes résultantes ainsi que pour déterminer le statut des variantes. Les mécanismes de surveillance sentinelle et de surveillance rapide de l’INSACOG devraient aider à la détection précoce des variantes génomiques et à formuler des réponses de santé publique.

L’Inde a commencé à séquencer les génomes viraux du SRAS-CoV-2 en décembre 2020. L’objectif initial de l’Inde était de restreindre la propagation des variantes mondiales préoccupantes dans le pays – Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) et Gamma (P.1), qui avait une transmissibilité élevée. Ces variantes ont été suivies par l’INSACOG. Par la suite, les variantes Delta et Delta Plus ont également été identifiées sur la base d’une analyse de séquençage du génome entier.

Initialement, la surveillance génomique s’est concentrée sur les variantes portées par les voyageurs internationaux et leurs contacts dans la communauté par le séquençage de 3 à 5 % du total des échantillons positifs au RTPCR. Par la suite, la stratégie de surveillance sentinelle a été adoptée avec plusieurs sites sentinelles à travers le pays pour une diffusion géographique plus large. Des échantillons positifs au RTPCR sont envoyés depuis chaque site sentinelle pour séquençage.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.