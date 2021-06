L’article 34 de la Commission médicale nationale (NMC) interdit également la mixopathie et l’inclusion du supplément de Patanjali sera contraire à l’article 34, a déclaré l’IMA.

S’opposant fermement à la proposition de Patanjali d’inclure le comprimé de Coronil dans le kit Covid-19, l’Association médicale indienne a écrit une lettre au gouvernement de l’État d’Uttarakhand. L’association pan-indienne de médecins dans la lettre a déclaré que le Coronil développé par Baba Ramdev ‘Patanjali n’a pas la sanction de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et que le comprimé n’a pas été inclus dans les directives centrales de Covid et s’est opposé à la proposition d’inclure le tablette dans le kit Covid-19 d’état, a rapporté l’agence de presse ANI.

La lettre – écrite par le Dr Ajay Khanna, secrétaire d’État, IMA – a également déclaré que le comprimé de Coronil n’est ni un médicament ni un médicament comme le prétendent Baba Ramdev et le groupe Patanjali et n’a été sanctionné que comme complément alimentaire par le gouvernement central. La lettre fortement formulée au secrétaire en chef du gouvernement de l’État d’Uttarakhand a en outre déclaré que le mélange d’un supplément ayurvédique avec des médicaments et des médicaments allopathiques équivaudrait à une mixopathie qui n’est pas autorisée et a été rejetée par de nombreuses hautes cours et la Cour suprême du pays. .

L’IMA a également déclaré qu’en plus des décisions successives de la magistrature supérieure, l’article 34 de la Commission médicale nationale (NMC) interdit également la mixopathie et que l’inclusion du supplément de Patanjali serait contraire à l’article 34. La lettre de l’IMA a réitéré que Coronil n’est pas un médicament ou un médicament revendiqué par Baba Ramdev à la télévision nationale dans diverses publicités.

