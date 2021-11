Coronji Calhoun, qui jouait le fils de Halle Berry dans « Monster’s Ball », décède à l’âge de 30 ans

Coronji Calhoun (Page GoFundMe)

*Coronji Calhoun Sr., l’acteur qui à 10 ans a joué le fils de Halle Berry et Peignes Sean « Diddy » dans le film de 2001 « Monster’s Ball », est décédé le 13 octobre en Louisiane à l’âge de 31 ans.

la mère de Calhoun, Thérèse Bailey, a déclaré au média local 4WWL que la cause du décès est une insuffisance cardiaque congestive et des problèmes pulmonaires. Les arrangements funéraires sont en attente dans la paroisse St. Charles pour le natif de New Sarpy, en Louisiane. Bailey dit que son fils n’avait pas d’assurance-vie, un compte GoFundMe a donc été créé.

Calhoun était l’un des six enfants. Il laisse derrière lui un fils de 10 ans et un beau-fils de 13 ans.

En 2001, Halle Berry a parlé du lien spécial qu’elle a formé avec Calhoun en jouant sa mère abusive, Leticia Musgrove, dans le Marc Forster– a réalisé « Monster’s Ball », un rôle qui lui a valu un Oscar de la meilleure actrice.

https://www.youtube.com/watch?v=F7YC1TuKUao