Coronji Calhoun Sr., enfant star de « Monster’s Ball », décédé à 30 ans

Coronji Calhoun Sr, l’acteur qui a joué le fils de Halle Berry dans Monster’s Ball, est décédé. Calhoun est décédé le 13 octobre d’une insuffisance cardiaque congestive et de problèmes pulmonaires, a confirmé sa mère, Theresa Bailey, à l’affilié de CBS 4WWL. Calhoun avait 30 ans.

À la suite de son décès, la famille de Calhoun a créé une page GoFundMe pour offrir à l’homme de 30 ans « une célébration sacrée de la vie ». Selon la page, Calhoun a été enterré le 10 novembre. La page a collecté près de 12 000 $ de son objectif de 14 000 $, Berry et Lee Daniels, le producteur de Monster’s Ball, semblant avoir chacun fait un don de 3 394 $.

« Au nom de la famille Calhoun et Bailey, je tiens à remercier chaque personne qui a trouvé dans son cœur d’apporter le soutien financier dont elle avait tant besoin pour laisser reposer Coronji Sr. », a écrit Bailey sur la page. « Nous sommes époustouflés par l’effusion d’amour dont la communauté et la famille adoptive de Coronji ont fait preuve au cours de notre processus de deuil. Bien que le fardeau financier ait été allégé, nous pleurons toujours la perte de mon fils. Alors que nous clôturons ce chapitre, nous demandons que dans votre souvenir de lui, vous vous souvenez d’aimer votre prochain comme vous-même, car c’est ce que Coronji a fait pour toute sa communauté. »

Calhoun était bien connu pour son interprétation de Tyrell, le fils des personnages de Berry et Sean « Diddy » Combs, dans le film Monster’s Ball primé aux Oscars en 2001. Selon SF Gate, Calhoun n’avait que 10 ans lorsqu’il a décroché le rôle, son seul crédit d’acteur, après avoir assisté à un casting ouvert en Louisiane. Le film est centré sur la relation entre Leticia Musgrove (Berry) et Hank Grotowski (Billy Bob Thornton), qui déclenchent une relation sans savoir qu’elle est la veuve d’un homme (Sean Combs) qu’il a aidé à exécuter. Tyrell était le fils artistiquement talentueux de Berry, qu’elle maltraite physiquement et émotionnellement pour son obésité, une dynamique avec laquelle Berry a précédemment admis qu’elle avait du mal.

« Cette scène était en fait plus difficile pour moi [than the film’s famous love scene] parce que c’est un vrai petit garçon avec un vrai problème de poids et qu’il a lui-même de vrais problèmes autour de ça », a déclaré Berry dans une interview en 2001, selon la BBC. « Et il n’était pas un acteur. [Director Marc Forster] l’a juste sorti de l’obscurité en Louisiane, alors il n’a vraiment pas compris le processus, du moins c’est ce que j’ai pensé. J’ai beaucoup parlé avec lui et sa mère et j’ai expliqué et expliqué, donc avant chaque prise, je le serrais dans mes bras et l’embrassais, et après chaque prise, je le serrais et l’embrassais. »

Calhoun était l’un des six enfants. Il laisse derrière lui un fils de 10 ans et un beau-fils de 13 ans. Les funérailles de Calhoun ont eu lieu le 10 novembre.