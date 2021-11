Coronji Calhoun Sr est décédé: la co-star de Halle Berry Monster’s Ball décède à 31 ans

Coronji Calhoun Sr est décédé à l’âge de 31 ans (Photo: Rex/Coronji Calhoun)

Coronji Calhoun Sr, qui a joué aux côtés de Halle Berry dans Monster’s Ball, est décédé à l’âge de 31 ans selon les rapports.

L’ancien enfant acteur, qui a joué le fils de Berry dans le film de 2001, pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice, devenant ainsi la première et à ce jour la seule actrice afro-américaine à remporter le prix.

Selon des rapports locaux, Calhoun est décédé d’une insuffisance cardiaque et de problèmes pulmonaires, sa mère Theresa Bailey révélant la nouvelle de sa mort alors qu’elle mettait en place un GoFundMe pour ses frais funéraires.

Elle a écrit: «Coronji Calhoun Sr. a récemment rejoint les ancêtres pour veiller sur moi et notre famille le 13 octobre 2021.

«À l’âge de dix ans, il a interprété Tyrell, fils de Lawrence (Sean « P. Diddy » Combs) et Leticia Musgrove (Halle Berry) dans le film primé aux Oscars 2001, Monster’s Ball.

«Malheureusement, nous n’avions aucune police d’assurance-vie sur lui (car nous ne nous attendions pas à ce que cette tragédie nous arrive) avant sa transition. Maintenant, nous demandons de la générosité dans vos dons alors que nous nous préparons à offrir à Coronji une célébration sacrée de la vie.

Elle a ajouté: « Merci pour vos prières, appels, SMS et soutien désintéressé! »

La collecte de fonds avait dépassé son objectif de 10 000 $ (7 500 £), avec des dons de 3 394 $ (2 500 £) chacun du directeur de Berry et Monster’s Ball, Lee Daniels.

La famille a ajouté dans une mise à jour ultérieure: “ Au nom de la famille Calhoun et Bailey, je tiens à remercier chaque personne qui a trouvé dans son cœur d’apporter le soutien financier indispensable pour reposer Coronji Sr.

«Nous sommes époustouflés par l’effusion d’amour dont la communauté et la famille adoptive de Coronji ont fait preuve au cours de notre processus de deuil.

Calhoun a joué le rôle du fils d’une mère abusive, joué par Berry (Photo: Monster’s Ball))

«Bien que le fardeau financier ait été allégé, nous pleurons toujours la perte de mon fils. Alors que nous terminons ce chapitre, nous vous demandons, en vous souvenant de lui, d’aimer votre prochain comme vous-même, car c’est ce que Coronji a fait pour toute sa communauté.

Berry avait déjà parlé de travailler avec la star de l’époque dans Monster’s Ball, où elle jouait sa mère abusive.

Elle a déclaré au moment de la sortie du film: « Cette scène était en fait plus difficile pour moi parce que c’est un vrai petit garçon avec un vrai problème de poids et il a lui-même de vrais problèmes autour de cela.

Nouvelles du Showbiz américain



«Et il n’était pas acteur. [Director Marc Forster] l’a juste sorti de l’obscurité en Louisiane, alors il n’a vraiment pas compris le processus, du moins c’est ce que j’ai pensé.

« J’ai beaucoup parlé avec lui et sa mère et j’ai expliqué et expliqué, donc avant chaque prise, je le serrais dans mes bras et l’embrassais, et après chaque prise, je le serrais dans mes bras et l’embrassais. »

