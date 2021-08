Coros vient d’annoncer la Vertix 2, une montre GPS avec 60 jours d’autonomie

TL;DR

Coros a officiellement annoncé sa nouvelle montre GPS, la Coros Vertix 2. La nouvelle montre est livrée avec trois modes GPS et un chipset à double fréquence. Attendez-vous à payer 699,99 $, 699,99 € ou 599,99 £ aux États-Unis, en Europe ou au Royaume-Uni.

Coros, sponsor horloger officiel du roi du marathon Eliud Kipchoge et de la reine du steeple Emma Coburn, est de retour avec une nouvelle montre GPS. La Vertix 2 est la première nouvelle montre Coros depuis la Pace 2, légère et abordable, et elle offre une expérience bien différente.

Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais l’équipe de Coros a peut-être écouté des Daft Punk classiques pendant le processus de conception. Le nouveau Vertix 2 semble prêt à aller plus fort, mieux, plus vite et plus fort que l’original, et cela veut dire quelque chose.

Pour commencer, la nouvelle montre est exploitée pour offrir un nouveau chipset GNSS à double fréquence. Cela devrait permettre au Vertix 2 de gérer des environnements encore plus divers, des forêts aux grottes, avec trois modes GPS uniques. La fréquence ajoutée devrait aider à lutter contre la couverture d’arbres épaisse et les murs escarpés.

Le Vertix 2 offre la meilleure autonomie de batterie de Coros et le plus grand écran jamais conçu.

Ceux d’entre vous qui souhaitent télécharger des cartes pour de longues randonnées et des trails peuvent choisir entre les versions Paysage, Topographique et Hybride. Vous pourrez également voir vos cartes mieux que jamais grâce au nouvel écran tactile de 1,4 pouce, le plus grand de toutes les montres Coros.

Coros a longtemps priorisé la durée de vie de la batterie et le Vertix 2 offre 60 jours d’autonomie en dehors du mode GPS. Vous pouvez également profiter de 140 heures de suivi GPS ou de 35 heures de lecture combinée GPS et musique. La montre offre un solide espace de stockage de 32 Go, ce qui devrait être plus que suffisant pour vos chansons et podcasts préférés.

Coros a récemment lancé le nouveau logiciel EvoLab, qui offre plus de moyens de suivre votre condition physique que jamais. Vous pouvez évaluer les tests ECG et la variabilité de la fréquence cardiaque sur le Vertix 2 pour vous rapprocher d’un plan d’entraînement optimal.

En tant que montre d’aventure, la Coros Vertix 2 est conçue pour durer dans des conditions difficiles. Il contient un écran en verre saphir avec un corps en alliage de titane et une résistance à l’eau jusqu’à 10 ATM.

La Coros Vertix 2 coûtera 699,99 $ aux États-Unis. Cela vous coûtera 699,99 € ou 599,99 £ en Europe ou au Royaume-Uni, respectivement.