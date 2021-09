Corps de couples de célébrités chauds – Travail d’amour!

L’amour est peut-être aveugle… mais nous sommes ravis de voir ces beaux couples exhiber leur corps sexy !

Qu’ils profitent du soleil en vacances ou fassent du fer ensemble à la salle de sport, ces duos éblouissants ont de quoi être passionnés ! Des paires parfaites comme Kourtney Kardashian et Travis Barker, Kévin et Eniko Hart, Gucci Mane et Keyshia Kaoir Davis et Éric et Jessie James Decker font beaucoup de poids dans ces relations !

Essayez de ne pas transpirer en vous promenant en amoureux dans cette galerie de couples sexy !

