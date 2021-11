Corps d’extracteurs de solvants pour réduire les prix des huiles alimentaires

La récolte record est de bon augure pour les consommateurs et contribuera grandement à réduire la dépendance aux importations, qui a atteint près de 65% de la consommation indienne, a-t-il déclaré.

Les membres de la Solvent Extractors’ Association of India (SEA) ont décidé de réduire les prix des huiles comestibles de Rs 3 000 à Rs 5 000 la tonne avant les festivités de Diwali.

Le président de la SEA, Atul Chaturvedi, a déclaré dans un communiqué que l’association a exhorté les membres produisant ou commercialisant des huiles comestibles à réduire volontairement le prix de gros des huiles comestibles d’au moins 3 000 à 5 000 Rs par tonne (3 à 5 Rs par kg) pendant la saison des fêtes. pour soulager un peu les consommateurs.

Bien que les membres de la SEA soient aux prises avec des stocks de droits de douane élevés, ils répondent aux besoins des consommateurs, a-t-il déclaré.

Au cours des derniers mois, les prix des huiles alimentaires avaient grimpé en flèche et ne montraient aucun signe de modération. Le gouvernement a réduit les droits d’importation au cours de la deuxième semaine d’octobre, ce qui a permis de contrôler les prix incontrôlables et se reflète désormais dans les prix de gros nationaux en gros, a déclaré Chaturvedi.

Le prix de l’huile de palmoléine, qui était de 127 Rs le kg le 10 octobre, est descendu à 119 Rs le litre le 30 octobre. Le prix de l’huile de soja raffinée est passé de 134 Rs le litre à 125 Rs le litre, tandis que celui de l’huile de tournesol est tombée à Rs 128 par litre contre Rs 142 par litre.

Chaturvedi a déclaré que les cultures nationales de soja et d’arachide rebondissent cette année. La récolte de soja est susceptible d’être plus proche de 120 lakh tonne et la récolte d’arachide peut-être d’environ 80 lakh tonne. La récolte et la commercialisation battent leur plein et exercent une pression sur les prix intérieurs des oléagineux et du pétrole.

Outre une bonne récolte d’oléagineux kharif, les rapports de semis de moutarde sont également positifs. Le nombre de plantations pourrait atteindre un niveau record et pourrait rapporter 120 lakh tonne si rien d’imprévu ne se produit jusqu’à la récolte, a déclaré Chaturvedi.

