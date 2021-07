Corps d’iPhone en titane attendu pour les modèles Pro de l’année prochaine

Un nouveau rapport d’analyste indique que nous pouvons nous attendre à voir le tout premier corps d’iPhone en titane l’année prochaine, le matériau haut de gamme prévu pour au moins un des modèles Pro.

JP Morgan Chase dit que l’iPhone 14 Pro sera fabriqué à partir d’un alliage de titane, tandis que d’autres modèles auront un châssis en acier inoxydable ou en aluminium…

iPhoneWired a vu le rapport.

Selon le dernier rapport de JPMorgan Chase, Apple lancera la série iPhone 14 (sans nom) au second semestre 2022, et la mise à niveau des spécifications sera supérieure à celle de la série iPhone 13 (sans nom). Il est dit que le corps de la série haut de gamme iPhone 14 (ou Pro) devrait être en alliage de titane et sera exclusivement fourni par Hon Hai. De plus, d’autres modèles de la série iPhone 14 utiliseront des cadres en alliage d’aluminium et en acier inoxydable. Les cadres en acier inoxydable sont fournis par Hon Hai et Jabli. Lansi et Luxshare demandent également la certification ; tandis que les cadres en alliage d’aluminium sont fournis par Lansi et Jabli. .

Les alliages de titane typiques mélangent le matériau avec du vanadium, du chrome, du nickel et de l’aluminium. Le matériau est trois à quatre fois plus résistant que l’acier inoxydable, donc moins de métal peut être utilisé, ce qui rendrait potentiellement un iPhone plus léger.

Le titane a une apparence mate, mais la société a obtenu un brevet plus tôt cette année pour un moyen de donner au métal une finition semi-brillante.

Le brevet est un brevet technique, traitant du processus consistant à combiner le sablage et la gravure avec un processus d’anodisation chimique afin d’obtenir la finition souhaitée. Apple dit que le premier cache mieux les défauts du métal, tandis que le second offre une meilleure protection.

Un corps d’iPhone en titane ne serait pas une surprise totale, Apple utilisant déjà le matériau pour l’édition Apple Watch actuelle, à la place du corps en céramique proposé précédemment (et de l’or massif avant cela).

Il y a eu un certain nombre d’autres rapports sur la gamme d’iPhone de l’année prochaine. L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré en mars que le plus grand changement visuel serait que la société abandonne l’encoche en faveur d’un écran perforé pour la caméra. Cela signifierait également déplacer des éléments tels que les émetteurs et les capteurs Face ID dans une lunette mince si Apple veut conserver cette fonctionnalité, bien qu’il travaille également sur Touch ID sous-écran, qui pourrait potentiellement le remplacer.

Il a également été suggéré que 2022 pourrait être l’année au cours de laquelle Apple passera à une conception entièrement sans port, perdant le port Lightning et s’appuyant plutôt sur la charge MagSafe.

Découvrez plus de ce que nous attendons l’année prochaine dans notre guide iPhone 14.

Photo : AéroExpo

