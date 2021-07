Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas, comme la duchesse l’a admis dans une interview qu’elle a publiée récemment sur son compte instagram The Reading Room. Camilla a révélé qu’elle devait se tourner vers sa défunte mère, Rosalind Shand, pour l’aider à surmonter sa peur du jardinage et à susciter sa passion. La duchesse […] More