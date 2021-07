Corrales et Aleix Gómez mènent la deuxième victoire espagnole

26/07/2021 à 10h59 CEST

Les Hispaniques se sont une nouvelle fois alliés à l’épopée pour émerger après un mauvais départ (2-6) et remportent leur deuxième victoire aux Jeux contre la Norvège de Sander Sagosen (28-27) avec un penalty avec le temps plein du joueur barcelonais Aleix Gómez dans une rencontre sensationnelle entre le gardien Rodrigo Corrales (16 arrêts) et le pivot Figueras (10 buts en 11 tirs).

ESP

NI

ESPAGNE, 28

(13 + 15) : Rodrigo Corrales (p.), Álex Dujshebaev, Edu Gurbindo, Raúl Entrerríos (1), Adrià Figueras (10), Aleix Gómez (4, 2p.), Ángel Fernández (4) -à partir de sept-, Pérez de Vargas (ps), Viran Morros, Gideón Guardiola, Antonio García (5), Ferran Solé (2) et Jorge Maqueda (2).

NORVÈGE, 27

(14 + 13) : Tobias Bergerud (p.), Sander Sagosen (6, 1p.), Magnus Joendal (9, 3p.), Magnus Gullerud (2), Christian O’Sullivan (2), Karald Reinkind (2) , Kristian Bjoernsen (4) -au départ sept-, Magnus Frederiksen, Peter Oeverby, Magnus Roed et Magnus Abelvik (2).

ARBITRES

Slave Nikolov et Gjorgji Nachevski (Macédoine du Nord). Ils ont exclu deux minutes aux Espagnols Edu Gurbindo (30:32), Ángel Fernández (36:17), Antonio García (43:44) et Dani Sarmiento (55:34); et les Norvégiens Sander Sagosen (29:16) et Magnus Gullerud (46:56).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

0-3, 3-6, 6-7, 7-9, 11-11, 13-14 (repos), 15-16, 19-18, 22-20, 23-22, 26-24 et 28-27 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième journée du groupe B de la compétition de handball masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 disputé à huis clos au Yoyogi National Stadium (Tokyo, Japon).

ils ont fait face deux équipes qui avaient gagné leurs débuts dans les jeux. Les Espagnols avaient battu l’Allemagne au minimum (27-28) et les Norvégiens s’étaient imposés avec plus de supériorité face au Brésil (27-24).

Et si le départ n’avait pas été bon samedi, ce lundi était encore pire pour les Hispaniques. Le 5-1 n’a pas fonctionné et, avec un but du génie Sander Sagosen et deux de Magnus Joendal, les Scandinaves menaient par 0-3 après cinq minutes.

Le saignement augmentait à 2-6 en 8′ tandis que Tobias Bergerud avait déjà cinq arrêts et Jordi Ribera l’a coupé, revenant à 6-0 comme lors du duel contre les Allemands.

Et le résultat était excellent. En outre, Rodrigo Corrales a commencé à apparaître et Gonzalo Pérez de Vargas a arrêté un penalty à Sagosen qu’il a célébré avec style. En tout cas, le grand responsable de la réaction était Antonio García.

Antonio García a fait une première mi-temps sensationnelle

| .

Avec cinq buts presque d’affilée, le ‘Cañón de la Llagosta’ a rapproché les Hispaniques (7-8 en 20 ‘) et a réussi l’égalisation cinq minutes avant la pause (11-11). Il y avait même deux options qui n’ont pas été utilisées pour renverser le score et la pause a été atteinte avec un 13-14 défavorable.

A l’aube de la seconde mi-temps celui qui a soutenu l’équipe espagnole était un colossal Rodrigo Corrales, avec une série d’arrêts sensationnels pour partir à 13h en arrêtant un maximum de pénalité de Sagosen.

Avec 15-17, il a dévié un tir à bout portant de Joendal et a donné des ailes à la récupération des champions d’Europe actuels, qui ont égalisé par Aleix Gómez du point de penalty (17-17) et ils sont partis pour deux buts avec un génie de Raúl Entrerríos (17-19 en 39′).

Cette dynamique positive a conduit l’Espagne à prendre deux buts d’avance (21-19) et même à attaquer pour en marquer trois, mais elle n’y est pas parvenue et deux arrêts de Bergerud ont permis la égalité (21-21) avec 14 minutes restantes.

Sander Sagosen, l’un des meilleurs joueurs du monde

| .

L’azulgrana Ángel Fernández a profité de l’énième arrêt de Corrales et d’une belle reprise défensive pour mener avec deux buts un partiel de 3-0 (25-22 en 51 ‘) et un vol d’Álex Dubshebaev a conduit à une exclusion «sui generis» du fils aîné de Talant cela a provoqué un Sagosen aussi magistral que peu sportif et parfois capricieux.

Avec 26-23, la victoire semblait aplatie, mais une exclusion de Dani Sarmiento pour avoir commis une erreur dans le changement a permis un partiel favorable aux Norvégiens, qui ont attaqué pour égaliser à une minute du temps avec 27-26. Et un colossal Joendal l’a fait sur penalty.

Il était encore temps pour une dernière attaque et tout s’est parfaitement déroulé. Álex Dujshebaev a inventé une passe fantastique pour Adrià Figueras qui a terminé un match sensationnel et a causé une pénalité maximale que le blaugrana Aleix Gómez a transformé pour établir la finale 28-27, même résultat que contre les Allemands.