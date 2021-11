Corre! Descuento de casi 180 euros en esta tablet de Samsung

El mercado de las tablet es muy amplio. Samsung es una de las compañías líderes en este mercado y lo lleva siendo desde hace años. Por ese motivo, la firma coreana ofrece grandes opciones en todos los rangos de precio. Pas d’obstination, hoy nos hemos querido detener dans la Galaxy Tab S7, una de las tablet más impresionantes del mercado y que ahora mismo tiene un gran descuento en Amazonie.

Con el paso del tiempo, las tablet han ido tomando muchos de los atributos técnicos que clásicamente estaban reservados para los móviles. De esta forma, la Galaxy Tab S7 est une tablette avec un processeur puissant Snapdragon que vemos et muchos dispositivos Android de gama alta y que ofrece la máxima potencia para todo lo que le queramos echar encima. Además, si la encontramos con una oferta suculenta, mejor que mejor.

Calidad de materiales y rendimiento

Estamos ante una tablet muy elegante y que respira un aspecto Premium desde el primer minuto. Está disponible en couleurs Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze y Mystic Navy y Samsung ha utilizado en su diseño una técnica avanzada de anodización de dos tonos para conseguir un color resistente y robusto, a la par que elegante. Sus exquisitas texturas de aluminio se crean gracias a diamantes policristalinos, con un acabado microarenado suave al tacto.

Estamos hablando de un panel de 11 pulgadas con una impresionante resolución QHD. Además, esta ofrece una tasa de refresco de 120Hz, lo que hará la experiencia mucho más fluida en juegos o al navegar por la red y hacer scroll. En su interior encontramos el potente procesador Muflier 865+, el último chip de Qualcomm lanzado el verano pasado y que ofrece la máxima potencia y rendimiento energético. Además, viene acompañado de 6 Go de RAM et 128 Go d’almacenamiento interno.

La Samsung Galaxy Tab S7 a été prise en charge pour la réalisation des tâches de trabajo, vous avez llega con el S Pen, el lápiz óptico más conocido del momento. De esta forma podremos tomar notas de manera sencilla o sacar nuestro lado más creativo. Además, ofrece un trabajo multidispositivo, eso significa que podremos copiar un texto o una imagen desde tu teléfono y pegarla en la tablet, y viceversa. O escribir una nota en Samsung Note sur navegar in Samsung Internet desde la tablet, para luego ouvrir estas apps en tu telefono y continuar por dónde lo hayas dejado.

Con un grand descuento

La buena noticia es que ahora mismo Podemos comprar la Samsung Galaxy Tab 5G pour 569 euros en solo. Estamos ante un descuento muy suculento, si tenemos en cuenta que su precio habituel es de 749 euros. Esto supone un descuento de casi 180 euros. Además, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío, y además pueden elegir pagar esta tablet a plazos, en diez cuotas sin intereses de 56,98 euros. Hay que recordar que esta oferta no va a durar para siempre, por lo que estamos ante una excelente ocasión, y más aún si estas buscando una tablet para ti o para regalar.