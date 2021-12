Corre que vuelan ! Estrena una Xbox Series S avec descuentazo

El modelo en concreto que está en promoción Xbox Series S, un dispositivo que llega acabado en color blanco y que ahora mismo tiene un descuento que te permite ahorrarte 20,99 euros. Una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta que es muy complicado ahora encontrar una promoción para comprar este dispositivo. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra y donde puedes aprovechar las cuentas Prime de Amazon para no pagar nada por los gastos de envío y tener la consola al día siguiente en casa.

Cosas importantes de esta Xbox

Como no puede ser de otra forma, cuando compras esta consola se incluye un mando inalambrico que te permite disfrutar de cualquier juego en el mismo momento en el que compras el dispositivo. Este accesorio pertenece a la última generación que han estado en el mercado la compañía de Redmond y, por lo tanto, te va a ayudar a mejorar los resultados los tienes con los juegos. Por cierto, el proceso de sincronisation es tremendamente sencillo ya que únicamente tienes que pulsar un par de botones y en cuestión de segundos habrás finalizado.

Otra de las ventajas que tiene la Xbox Series S frente a sus predecesores es que, ofreciendo una potencia muy alta que le permite gestionar gráficos en tres dimensions de una forma muy efectiva y con una gran calidad, este modelo cuenta con unas dimensions de tan solo 36 x 12,8 x 29,2 centimetros… Por lo tanto, esta es la consola más pequeña que jamás ha puesto en el mercado Microsoft. Y, por este motivo, resulta bastante positivo ya que podrás encontrarle siempre un hueco en el mueble del salón o en el escritorio de la habitación.

Conexiones de la console

Aquí tampoco vas a encontrar dificultad alguna para poder utilizar una gran cantidad de accesorios con la consola o el poder acceder a Internet de cualquier forma que necesites. En el primero de los casos vas a encontrar tres puertos USB donde podrás conectar dispositivos como por ejemplo discos externos o algún mando adicional. Pour accéder à la nube cuenta hasta tanto conexión Wifi, que te da la opción de no poner cable alguno por medio, o, en su defecto, puedes utilizar un puerto Ethernet. Vamos, que tienes de todo.

La conexión a la tele o monitor se realiza mediante HDMI, lo que te asegura que no vas a tener problema alguno en lo referente a la compatibilidad. La résolution que utiliza es de 1440p a 120 FPS, por lo que vas a poder disfrutar de una alta resolución y que no te perderás detalle alguno al jugar. Otras opciones en el apartado del vídeo que son destacables son la posibilidad de producir contenidos with resolución 4K y que utiliza tecnología DirectX Raytraycing para optimizar al maximo el rendimiento que se consigue. También favorece a esto último favorece que el almacenamiento interno es tipo SSD, que asegura una alta velocidad de trabajo. En définitive, que vas a disfrutar al máximo si te compras esta Xbox Series S.