Correa a d’abord tourné 2 rayons à plus de 80 milles du short

Le Portoricain Carlos Correa a tiré deux autres rayons 80 miles de court pour le premier (jusqu’à présent) dans le match 4 des Séries mondiales de la Ligue majeure de baseball 2021.

Coups

Carlos Correa a un CANON absolu. pic.twitter.com/DXesZnjdCU – MLB (@MLB) 31 octobre 2021

Le premier était à 81 miles par heure (mph) et le second à 83 (mph).

La moyenne de la Ligue majeure de baseball

C’est 80 mph.

Le temps entre la réception et le lâcher du ballon

C’était 0,60 et 0,70 secondes respectivement.

Hauteur et mécanique

Correa est sans aucun doute aidé par sa hauteur pour lancer à cette vitesse et à cette vitesse de l’arrêt-court au premier but, mais aussi par sa mécanique, puisqu’il utilise sa hauteur pour se positionner et se propulser pour lancer le ballon.

