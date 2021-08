Correa appelle à des changements à Spa-Francorchamps après le crash d’horreur d’Aitken

in

Juan Manuel Correa veut que des mesures de sécurité soient mises en place aux virages Eau Rouge et Raidillon à Spa-Francorchamps, après que Jack Aitken a été hospitalisé après un accident là-bas récemment.

Le pilote de Formule 2 de l’époque a été laissé en fauteuil roulant après son propre accident à grande vitesse sur cette section du circuit il y a deux ans, ce qui lui a causé de graves blessures aux jambes.

Le jeune pilote français Anthoine Hubert a été tué dans le même accident en 2019, ce qui a conduit à des hommages de tout le sport automobile après l’incident tragique.

Les 24 Heures de Spa ont eu lieu récemment et Aitken, qui a participé au Grand Prix Sakhir de l’année dernière pour Williams, a été impliqué dans un accident qui l’a vu se retrouver à l’hôpital avec une fracture de la clavicule et une vertèbre cassée – bien que heureusement, il devrait récupérer.

Correa, qui a depuis fait un retour au sport automobile en 2021 en F3, a vu les images et les a décrites comme « particulièrement obsédantes », compte tenu des circonstances de son accident – ​​l’Équatorien-Américain souhaitant voir une course plus sûre à fond. partie de Spa.

“Au cours des derniers jours, j’ai reçu de nombreuses demandes de commentaires concernant l’accident de Jack Aitken lors de la course des 24 heures de Spa le 31 juillet 2021”, a déclaré Correa dans un communiqué.

« Tout d’abord, et surtout, je tiens à dire que je suis extrêmement heureux que Jack, ainsi que les autres conducteurs impliqués dans l’accident, se remettent de leurs blessures.

“L’accident s’est produit près de deux ans après mon propre accident au même virage notoire du Raidillon-Eau Rouge sur le circuit de Spa-Francorchamps, où j’ai subi de graves blessures dont je me remets toujours et où la communauté du sport automobile a tragiquement perdu son collègue pilote Anthoine Hubert. Les images du crash sont donc particulièrement obsédantes.

La droite-gauche de l’Eau Rouge et du Raidillon est l’un des grands défis de Spa, mais la zone de ruissellement est telle qu’un impact avec un mur pourrait faire reculer la voiture accidentée sur la piste, avec une crête aveugle restreignant la vue des conducteurs qui approchent – exactement les circonstances derrière les incidents de Correa et Aitken là-bas.

En tant que tel, Correa est en dialogue avec des dirigeants du monde du sport automobile pour essayer de faire pression pour un complexe plus sûr à Spa.

“Depuis mon accident, j’ai fait part de diverses préoccupations à la FIA et aux organisateurs concernant la sécurité de la piste et des pilotes”, a-t-il déclaré.

« J’ai proposé de partager des informations tirées de ma propre expérience. J’ai cherché des réponses sur ce qui s’est passé, pourquoi et quelles mesures la FIA et d’autres parties prenantes ont prises pour améliorer la sécurité afin d’éviter qu’un autre pilote ne subisse des blessures graves dans des circonstances similaires.

« En ce moment, des discussions sont en cours avec les parties prenantes concernées pour tenter de résoudre mes préoccupations. Je suis convaincu que ces discussions aboutiront à une conclusion constructive et je serai mieux placé pour commenter dans les semaines à venir. »