Correa continue de briller en défense et sort du marasme avec un doublé

Le Portoricain Carlos Correa se tourne vers la défense dans les World Series et sort de la crise avec un doublé cette fois dans le match 5 du classique de la MLB d’octobre 2021.

Le jeu

Carlos Correa étant Carlos Correa. # ForTheH pic.twitter.com/32qB1LIaCl – Astros de Houston (@astros) 1er novembre 2021

Le double

Carlos Correa arrive. #WorldSeries pic.twitter.com/0Un0FNnJn6 – MLB (@MLB) 1er novembre 2021

Il s’avère que la troisième chauve-souris

Correa a été aliéné en tant que troisième batte par Dusty Baker et malgré le fait qu’il n’ait pas bien fait lors de son premier tour dans le second, il a doublé pour établir le match pour une course de 4-3 et a ensuite divisé les Astros 4-4.

Équipes Courageux d’Atlanta et Astros de Houston jouent aujourd’hui dimanche 31 octobre 2021, le jeu 5 de la Épreuves mondiales 2021 à Grandes ligues puis nous vous disons où le regarder en direct sur la chaîne ESPN Mexico gratuitement et à quelle heure il est.