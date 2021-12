Correa « pense à Anthoine » alors qu’il fait le retour de la Formule 2 en test – .

Au sommaire : Juan Manuel Correa a participé pour la première fois à un essai officiel de Formule 2 depuis qu’il a été grièvement blessé lors de l’accident de F2 à Spa qui a coûté la vie à Anthoine Hubert.

En bref

Correa conduit une F2 en test pour la première fois depuis l’accident de SpaJuan Manuel Correa a participé à la journée d’ouverture des essais d’après-saison de Formule 2 à Abu Dhabi – sa première sortie dans une voiture de F2 depuis l’horrible accident de F2 à spa qui a coûté la vie d’Antoine Hubert.

Au volant de l’équipe Charouz, pour laquelle il a couru en 2019 sous le nom de « Sauber Junior Team », Correa a réalisé le 14e meilleur temps de la journée sur 22 pilotes, couvrant 71 tours sur les deux séances.

Correa n’a pas annoncé ses plans de course pour la saison 2022. Il a couru dans le championnat FIA de Formule 3 de cette année, terminant à la 21e place du classement avec 11 points.

« C’était très spécial d’être de retour au volant d’une voiture de Formule 2 aujourd’hui », a déclaré Correa. « Des jours comme aujourd’hui me rappellent à quel point j’ai de la chance d’être ici et de continuer à vivre ces expériences. Comme toujours, mais [e]surtout aujourd’hui, en pensant à Anthoine et à sa famille.

Jehan Daruvala a dominé les temps combinés de la journée pour Prema, devant Felipe Drugovich et Jack Doohan, qui disputeront sa première saison complète de F2 l’année prochaine avec Virtuosi.

Leclerc s’isole après un test Covid positif

Ferrari a confirmé que Charles Leclerc a été testé positif pour Covid et s’auto-isole à son domicile à Monaco.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Ferrari a annoncé que Leclerc avait été testé positif à son retour d’Abou Dhabi.

« Il se sent actuellement bien, avec des symptômes légers et s’auto-isolera à la maison », a déclaré Ferrari.

C’est la deuxième fois cette année que Leclerc est contraint de s’isoler après avoir été testé positif au virus. Le pilote Ferrari avait précédemment renvoyé un test positif en janvier.

Opmeer conserve son titre de champion de F1 Esports

Hier, Jarno Opmeer a remporté les championnats F1 Esports Series Pro consécutifs lors de la dernière manche de la saison. Le pilote Mercedes Esports a remporté le titre avec huit points devant son rival de Red Bull Esports Frederik Rasmussen, après que ce dernier a remporté une course finale spectaculaire après avoir pris la tête de Luca Blakeley d’Aston Martin Esports dans l’avant-dernier tour.

Malgré les meilleurs efforts du coéquipier de Rasmussen, Marcel Kiefer, pour regrouper le peloton, la quatrième place d’Opmeer – héritée après des pénalités pour les pilotes devant – lui a suffi pour être sacré champion pour la deuxième année consécutive.

Après être passé d’Alfa Romeo Esports à Mercedes Esports pour la saison 2021, Opmeer a également contribué à sécuriser le championnat des équipes pour Mercedes Esports avec son coéquipier Daniel Moreno.

Média social

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

🏆 #FIAPrizeGiving2021 – Le prix #FIAActionoftheYear, voté par les fans de sport automobile via les réseaux sociaux, célèbre les actions les plus spectaculaires des championnats FIA tout au long de l’année. Merci pour ce moment inoubliable @alo_official @F1 🇪🇸 pic.twitter.com/CrZlVq2wEr – FIA (@fia) 16 décembre 2021

Devant le Gala de la FIA à Paris, il y a une heure. #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/WN1Iqml2Qx – F1District (@F1District) 16 décembre 2021

Un message au parlement de @zacalsopp sur la fin grotesque du #AbuDhabiGP et Hamilton manquant le titre 😂 pic.twitter.com/R9ynQYyMTm – Ida (@wood_ida_) 16 décembre 2021

Un moment spécial, alors que @Max33Verstappen met la main sur le trophée du Championnat du monde des pilotes de F1 🏆#F1 #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/RlBMrMbZ32 – Formule 1 (@F1) 16 décembre 2021

La nouvelle image de marque du Grand Prix de F1 pour 2022 est dévoilée par les médias sociaux des organisateurs. Présentant désormais quatre bandes contrastées rappelant les lignes de vitesse à la place ou la bande audacieuse présente depuis 2018. Exemples ci-dessous.#F1 #branding pic.twitter.com/NFzlFssBFt – Decalspotters (@decalspotters) 16 décembre 2021

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Daniel Hayes, Kate et Bradaus !

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Carlos Reutemann signait un nouveau contrat pour courir pour Williams. Cependant, il a pris sa retraite peu de temps après le début de la saison 1982

