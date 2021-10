Correa relance l’Inter

31/10/2021 à 14:57 CET

L’Argentin Joaquín Correa a décidé ce dimanche avec un doublé le match de l’Inter Milan contre l’Udinese (2-0), correspondant à la onzième journée de la Serie A italienne, qui a permis aux hommes de Simone Inzaghi confortent leur troisième position, momentanément à quatre points des deux leaders, Naples et Milan.

INT

UDI

Inter de Milan

Samir Handanovic ; Milan Skriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries ; Nicolo Barella (Sensi, 80′), Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu (Arturo Vidal, 69′) ; Ivan Perisic (Dimarco, 85′), Edin Dzeko (Lautaro, 80′) et Joaquín Correa (Alexis Sánchez, 69′).

Udinese

Marco Silvestri ; Rodrigo Becao, Bram Nuytinck, Samir, Nahuel Molina (Soppy, 89′) ; Jean-Victor Makengo (Udogie, 70′), Mato Jajalo (Walace, 59′), Jens Stryger Larsen (Arslan, 70′) ; Roberto Pereyra, Isaac Success (Deulofeu, 58′) et Beto.

Buts

1-0 M.60, Joaquín Correa. 2-0 M.68, Joaquín Correa.

Arbitre

Juan Luca Sacchi. TA : Beto, Roberto Pereyra.

Incidents

Match correspondant au onzième tour de Serie A disputé au Giuseppe Meazza (Milan).

Après une première mi-temps terne, avec peu de rythme et peu d’opportunités, l’Inter, rival du Real Madrid en Ligue des champions, a scellé son triomphe avec deux buts entre la 60e et la 68e minute, tous deux signés par « Tucu » sangle, qui a atteint les quatre buts de cette Serie A.

Il a cassé l’égalité en profitant d’un grand jeu du Croate Ivan périsic, qui a laissé passer dans le trou de Alexandre Bastoni et lui a ouvert la voie Tucu, qui a affronté le défenseur néerlandais Bram Nuytinck et il a battu le gardien de but d’un tir précis de son pied droit à l’intérieur de la surface.

Peu de temps après, il profite d’une passe basse du Néerlandais également Denzel Dumfries contrôler le ballon et frapper le gardien de but avec une main droite puissante.

Après le doublé marqué contre Vérone à ses débuts, sangle a donné à l’Inter trois points importants pour faire pression sur Napoli, qui visite Salernitana, et Milan, qui joue dans le domaine de la Roma portugaise Joseph Mourinho.

A l’Udinese, l’Espagnol Gérard Deulofeu est entré dans la reprise après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’un problème de pied et le possible 1-2 a été annulé par un précédent hors-jeu d’un coéquipier.

L’Udinese occupe la quatorzième position de la ligue, avec une marge de quatre points sur la relégation.