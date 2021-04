Correa revient à l’action dans le test F3, 19 mois après l’accident d’horreur à Spa · .

Juan Manuel Correa est revenu à l’action lors des tests officiels de la nouvelle saison de Formule 3, 19 mois après son horrible accident de Formule 2 à Spa, qui a également coûté la vie à Anthoine Hubert.

Correa a subi de graves blessures lors de l’accident et a subi plusieurs chirurgies aux deux jambes. Sa jambe droite, qui a subi les dommages les plus importants, a été presque amputée à un moment donné, et Correa a passé près de trois semaines dans un coma provoqué.

Après une longue convalescence à son domicile de Miami, Correa a rejoint le paddock de Formule 1 à Spa lors du Grand Prix de Belgique de l’année dernière et a visité les lieux de son accident au Raidillon.

Correa a testé une voiture F3 en privé plus tôt cette année au Paul Ricard et prévoit de courir en F3 avec ART cette année en février. Il a précédemment déclaré que son retour était venu «un an plus tôt que prévu».

Le casque que Correa utilise pour son retour, à commencer par le test de deux jours de ce week-end au Red Bull Ring, intègre le logo d’Hubert à deux endroits. « De toute évidence, ce casque est très spécial pour moi car c’est le casque avec lequel je vais faire mon retour », a déclaré Correa. «Pour commémorer la mémoire d’Anthoine, il courra toujours avec moi.»

Les tests F3 devaient initialement commencer fin février sur le circuit de Jerez en Espagne, mais ont été retardés en raison de la pandémie. Un autre test aura lieu sur le Circuit de Catalunya avant la manche d’ouverture du championnat soutenant le Grand Prix d’Espagne en mai.

👋 @JMCorrea_ La star de @ARTGP décolle pour fixer les heures! 💪 # F3 # F3Test pic.twitter.com/YV1Xfx4bqU – Formule 3 (@ FIAFormula3) 3 avril 2021

Image: F3 via Twitter

