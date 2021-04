Juan Manuel Correa dit qu’il «se battra jusqu’à l’épuisement» pour atteindre son objectif de conduire en Formule 1.

L’Américain a fait son retour officiel tant attendu à la course lors des essais de pré-saison de Formule 3 après s’être remis de blessures subies lors de l’horrible accident de F2 qui a coûté la vie à Anthoine Hubert à Spa en 2019.

Il est extrêmement reconnaissant de pouvoir concourir en F3 cette saison, mais vise toujours plus haut et veut atteindre le sommet pour lui-même et pour Hubert.

« La capacité de se battre pour le titre en F3 est la plus grande chose qui me soit arrivée », a-t-il déclaré. Motorsport.com.

«Je pars très satisfait et avec beaucoup plus d’envie de continuer à me préparer à atteindre mon objectif.

«Sans aucun doute être en F1 et pouvoir consacrer à Anthoine de bonnes performances, et qui sait si un podium ou une victoire, ce serait comme une victoire commune pour laquelle je me battrai jusqu’à l’épuisement.

«Je sais que la route est longue, mais lors de ces tests, j’ai recommencé ma carrière de pilote.»

Premier test positif. Une base de travail très décente à partir de laquelle travailler, et tout simplement charmant d’être au volant de cette beauté! Merci @ARTGP pic.twitter.com/SG0Xnvq3g3 – Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) 4 avril 2021

Correa a connu un retour largement réussi aux essais en Autriche, effectuant un total de 80 tours sur les deux jours.

Il n’a pas pu terminer vers le haut des feuilles de temps, mais se sent quand même bien.

«Le freinage, c’est là où je perds beaucoup de temps, et cela doit me rendre heureux, car nous savons où nous améliorer», a-t-il déclaré.

«C’est un problème de pression lors du freinage. Je dois exercer plus de force, mais cela est gagné avec la récupération que je mène.

«C’aurait été autre chose si le temps était perdu dans ce qui est au volant, mais je pense que dans cet aspect, je suis toujours le même que lorsque je l’ai laissé et cela me donne beaucoup de confiance.

«Collet a battu le record de piste en F3 et sans problème de frein, je sais que je me bats pour les premières places et c’est très important pour mon moral.

«J’étais sûr que je serais capable de conduire au meilleur niveau, mais tant que je ne suis pas à l’intérieur de la voiture, vous ne voyez pas la réalité et l’équipe est très heureuse car elle voit qu’il est possible d’être parmi les meilleurs.

«En fait, les trois pilotes de l’équipe, [Frederik] Vesti, [Alexandr] Smolyar et moi sommes séparés par trois dixièmes, ce qui signifie que nous serons l’une des équipes les plus fortes du championnat.

