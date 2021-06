Correctif de sécurité Android de juin 2021 disponible pour les téléphones Pixel

C’est peut-être un peu tard par rapport aux mois précédents, mais Google a finalement publié la mise à jour de sécurité Android de juin 2021 pour le Pixel 3 et les téléphones Pixel plus récents.

Google indique que cette mise à jour inclut « plusieurs correctifs et améliorations dans de nombreux domaines, notamment les performances, la stabilité, la batterie, etc. Les propriétaires de Pixel 4a 5G et Pixel 5 devraient voir des correctifs pour un bogue de fluctuation du son de notification, ainsi qu’un correctif de bogue qui empêchait la lecture de la vidéo dans certaines applications tierces. Une autre correction de bogue concerne un problème qui empêchait certains téléphones Pixel de se charger avec un chargeur sans fil sans nom. Assurez-vous de consulter le lien source ci-dessus pour en savoir plus sur les autres corrections de bogues.

La mise à jour de sécurité de juin 2021 est publiée parallèlement à une grande mise à jour des fonctionnalités Pixel. Cela ajoute des fonctionnalités telles que Astrolapse, qui permettra aux utilisateurs d’enregistrer le ciel nocturne avec beaucoup de détails, ainsi que la fonction de sécurité du dossier verrouillé pour protéger les photos avec un mot de passe.

Les propriétaires de pixels pourront télécharger ces nouvelles mises à jour Android de juin 2021 par liaison radio sur leurs réseaux cellulaires ou Wi-Fi. Cependant, les images d’usine et OTA sont également disponibles pour un téléchargement et une installation immédiats.

Liens de mise à jour de sécurité Android de juin 2021

Remarque : ces liens sont destinés à modèles débloqués uniquement. Si vous avez un Pixel de marque opérateur, vous devrez visiter ici pour les images d’usine ou ici pour les images OTA.