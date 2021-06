Correction de cours : repenser les parcours clients pour l’après-Covid

Portrait d’Uma Ganesh

La cartographie des parcours clients et la conception d’approches numériques pour servir les clients sont devenues un aspect crucial des efforts numériques des entreprises. Aujourd’hui, les clients ont accès à plusieurs points de contact principalement facilités par les médias numériques pour en savoir plus sur les options disponibles et ont également la possibilité d’être influencés par plusieurs canaux. Les entreprises ont accordé beaucoup d’attention aux efforts de marketing entrant et à l’écoute sociale, y compris aux sites d’évaluation tiers.

À l’aide de l’analyse des données et des informations tirées de chaque point de contact, il est possible d’examiner les cartes du parcours client et d’apporter les modifications nécessaires pour garantir une expérience client favorable.

La plupart des parcours clients ont été conçus autour de la compréhension des multiples points de contact des clients, à savoir leurs préférences en matière de réseaux sociaux ou de forums auxquels ils participent. Cependant, il est important de reconnaître les points de besoin. Par exemple, lors d’un voyage sur les autoroutes, des pointeurs vers les restaurants à venir ou le marché fermier seraient le besoin du client et être en mesure de reconnaître et de soutenir de manière proactive ce besoin aiderait à maintenir l’intimité avec le client et à offrir une expérience client favorable.

Le choix des bonnes technologies ou des bons outils ferait également une différence dans l’expérience client. Par exemple, il existe plusieurs programmes de développement des compétences disponibles dans les centres de compétences à travers le pays. La plate-forme Skills Alpha mise en œuvre à Umreth, Gujarat, au Dewang Mehta Kaushalya Vikas Kendra permet aux jeunes de comprendre les écarts entre leurs forces et leurs carrières ambitieuses grâce à des représentations visuelles d’un parcours de compétences personnalisé, créant ainsi la clarté et l’appropriation de leur décision sur le cheminement de carrière à suivre. choisir. De plus, des programmes activés par la RA comme Covid Saathi ont permis à de nombreux professionnels de la santé de mieux visualiser et de mieux comprendre les besoins des patients avant d’entrer dans l’environnement hospitalier, rendant ainsi leur parcours d’apprentissage significatif.

Les livraisons sans contact, une nouvelle approche adoptée par plusieurs sociétés de commerce électronique, est un exemple du changement rapide effectué sur la base de la compréhension de l’état d’esprit du client en période de pandémie dans le but de maximiser les affaires et de s’aligner sur les besoins des clients.

Un autre exemple est celui d’Okhai dont l’objectif principal était les vêtements tissés à la main à l’époque pré-Covid. Il a commencé à se rendre compte que les clients restant à l’intérieur, la demande d’achat de nouveaux vêtements allait être minime. Okhai a donc décidé de se concentrer sur les dépenses discrétionnaires de ses clients et a commencé à les attirer avec des produits artisanaux. Cela convenait à la tendance des clients à être traités avec de jolies choses pendant les jours sombres dans leurs maisons alors qu’ils passaient des heures sur Internet. Ainsi, les entreprises qui ont réussi à revoir rapidement leurs offres en essayant de se réaligner sur les nouveaux résultats ont pu aller de l’avant tandis que d’autres ont été laissées pour compte.

L’ère post-Covid offre une excellente opportunité aux petites et moyennes entreprises de repenser leurs parcours clients et d’aligner leurs offres de manière appropriée pour se créer une niche par rapport aux grandes entreprises qui peuvent prendre plus de temps pour corriger leur trajectoire et créer de nouvelles voies.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.