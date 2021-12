Correction de parcours ? Prashant Kishor adoucit sa position, déclare qu’une opposition solide est peu probable sans le Congrès

Kishor a également été interrogé sur les chances de TMC dans les sondages de Goa, auxquels il a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de prédire les résultats des sondages.

Le stratège politique Prashant Kishor, qui a critiqué le Congrès au cours des derniers mois, semble avoir adouci sa position et a déclaré qu’une opposition solide n’est pas possible sans le Congrès et que son leader Rahul Gandhi peut devenir le Premier. Ministre.

Dans une interview accordée au Times Now, Kishor a déclaré que le principal parti d’opposition détient toujours 20% des voix au niveau national et a également averti qu’une opposition unie ne signifie pas nécessairement une opposition forte. Citant l’exemple du Bihar, Kishor a déclaré qu’une opposition unie là-bas n’a pas réussi à vaincre le BJP après les élections de 2015 au Bihar.

Les remarques contrastent fortement avec ses remarques précédentes où il critiquait la direction du Congrès et avait déclaré qu’un front d’opposition anti-BJP était possible sans le Congrès. Le stand s’est parfaitement adapté au pitch du Trinamool Congress qui tente d’éclipser le parti du Congrès en tant que principal challenger du BJP au niveau national.

Changeant de cap sur son approche de Rahul Gandhi, Kishor a déclaré que le député du Congrès avait le potentiel de devenir Premier ministre, mais a ajouté que le parti peut se présenter sans les Gandhis. Il a également déclaré que la famille Gandhi peut laisser un non-Gandhi diriger le Congrès si tous les dirigeants du parti le souhaitent.

En réponse à une autre question, Kishor a déclaré que le BJP pouvait obtenir plus de sièges aux élections à l’Assemblée en 2022 par rapport à ce qu’il avait remporté en 2017. Interrogé sur un dirigeant avec lequel il souhaitait travailler à nouveau, Kishor a nommé Bihar CM Nitish Kumar. Sur la question d’un leader avec lequel il ne voudrait jamais travailler, Kishor a sélectionné Amarinder Singh parmi une option de quatre leaders.

Kishor a également été interrogé sur les chances de TMC dans les sondages de Goa, auxquels il a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de prédire les résultats des sondages. Il a cependant déclaré que l’accord de sa société I-PAC avec le TMC pourrait aller au-delà du Bengale occidental.

Contrairement à l’opinion populaire, Prashant Kishor a déclaré que les élections de l’UP ne peuvent pas être décisives pour 2024, mais a maintenu que l’élection de l’UP est importante. Réagissant à l’attaque constante de Rahul Gandhi contre Hindutva, Kishor a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que le Congrès aborde la question de l’Hindutva car le BJP aime ce récit.

