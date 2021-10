Correction des droits inversés : les prix des textiles synthétiques vont augmenter, selon l’organisme du Gujarat

Selon Bharat Gandhi, président de la Fédération indienne de l’industrie du tissage de la soie d’art (FIASWI), les personnes travaillant dans la chaîne de valeur des textiles synthétiques pouvaient à peine comprendre la structure de la TPS mise en œuvre à partir de juillet 2017. (Image représentative)

Avec un taux unifié de taxe sur les produits et services (TPS) sur les produits textiles qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, l’industrie textile basée au Gujarat craint que les prix des textiles synthétiques ne soient multipliés par près de trois.

Le Conseil de la TPS, lors de sa réunion de Lucknow le 17 septembre, a décidé d’imposer une TPS de 12 % sur tous les produits textiles, à l’exception du coton, afin de corriger la structure des droits inversés dans le secteur. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Actuellement, la chaîne de valeur des textiles à base de fibres artificielles connaît un taux de TPS de 5 à 18 % à différents niveaux. Le taux de la TPS est de 18 % sur le mono-éthylène glycol (MEG) et l’acide téréphtalique purifié (PTA), de 12 % sur les fils de polyester partiellement orientés (POY) et de 5 % sur les tissus gris, les tissus finis et les vêtements. Cela a conduit à une structure fiscale où le taux sur les entrées est plus élevé que celui sur les sorties, conduisant à une structure de droits inversée.

Les experts ont souligné que la correction du droit inversé conduira à des crédits de taxe sur les intrants sans soudure, ce qui rendra l’impact bénin sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Le plus gros impact du changement proposé dans la structure fiscale serait sur la chaîne de valeur des textiles à base de fibres artificielles, principalement développée dans la région de Surat et du sud du Gujarat, a déclaré Ashish Gujarati, président de la Chambre de commerce et d’industrie du sud du Gujarat (SGCCI). «Nous voulons que le conseil de la TPS repense sa décision. La nouvelle dalle suggérée par le conseil affecterait directement les prix des fils ainsi que le processus de tissage. En outre, les prix des autres matières premières à base de pétrole. L’impact global en cascade serait finalement sur les utilisateurs finaux », a déclaré Gujarati.

Récemment, la délégation de la SGCCI a rencontré le commissaire en chef de la TPS du Gujarat, qui est également membre du comité d’installation du Conseil de la TPS. Dans la représentation, SGCCI a déclaré qu’en raison des taux d’imposition uniformes proposés, les recettes de la TPS du gouvernement n’augmenteraient pas beaucoup, mais les utilisateurs finaux finiraient par payer plus.

Selon Bharat Gandhi, président de la Fédération indienne de l’industrie du tissage de la soie d’art (FIASWI), les personnes travaillant dans la chaîne de valeur des textiles synthétiques pouvaient à peine comprendre la structure de la TPS mise en œuvre à partir de juillet 2017. Maintenant, le gouvernement propose à nouveau de nouveaux changements à la taxe. structure qui va augmenter les coûts de production, a déclaré Gandhi.

Non seulement le segment des tissus synthétiques, un taux d’imposition uniforme affecterait également des centaines d’unités de broderie, en dehors des fabricants de tissus en soie. Déjà, les unités de broderie sont obligées d’augmenter les taux de travail de 10 % en raison des taux gonflés des produits pétroliers, du charbon et des matériaux d’emballage, a déclaré Hitesh Bhikhadia, président de l’association Broderie à Surat.

Avec près de 30 millions de mètres de tissu brut et 25 millions de mètres de tissu transformé, Surat détient une part de 45 % dans le textile synthétique produit en Inde. Directement et indirectement, la chaîne de valeur du textile synthétique depuis la filature, le tissage, la transformation et la confection offre des opportunités d’emploi à plus de deux millions de personnes. Près de 300 marchés textiles de la ville offrent des opportunités d’emploi à un autre demi-million de personnes.

