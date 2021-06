Correction du calendrier international féminin des équipes nationales jusqu’à la Coupe du monde’23

in

24/06/2021 à 12:39 CEST

La FIFA vient de communiquer à toutes ses confédérations Comment se présente le nouveau calendrier international des équipes internationales féminines d’ici fin 2023. Un calendrier qui sera jalonné par les tournois qualificatifs de toutes les confédérations sauf l’UEFA pour la Coupe du monde de Nouvelle-Zélande prévue à l’été 2023.

Des compétitions toutes prévues à partir du 1er janvier 2022 et après une année 2021 où le rendez-vous le plus important sera le Tournoi olympique de football féminin à Tokyo, prévu du 21 juillet au 6 août.

L’année prochaine 2022 débutera avec la Coupe d’Asie féminine de l’AFC prévue du 20 janvier au 6 février de la nouvelle année. Il y a deux dates de sélection prévues en février et avril avant d’atteindre le mois de juillet, où se joueront les cinq autres tournois continentaux, à commencer par la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de la CAF qui se déroulera du 2 au 23 juillet 2022 Cette compétition sera coïncidera avec la Coupe des Nations Féminine de l’OFC qui débutera trois jours plus tard et se terminera fin juillet (5-31 juillet).

La même chose se produit avec trois autres tournois d’équipes nationales. C’est le cas de la CONMEBOL Copa América Femenina (8-30 juillet 2022), du Championnat féminin de la Concacaf (9-24 juillet 2022) et de l’Eurocup féminine de l’UEFA.

Dans le cas du tournoi européen, la FIFA n’a pas modifié les dates initialement prévues et que le match initial est prévu le 6 juillet et la finale le dernier jour de ce mois. Cette année intense comprend trois autres dates (septembre, octobre et novembre) avant la fin 2022.

L’année 2023 commencera par une nouvelle pause en février, avec trois jours exclusifs pour toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA. En avril il y aura une autre date de sélections et une dernière en juin ou juillet avant le début de la Coupe du monde féminine qui se déroulera du 10 août au 20 août.

Les règlements de la FIFA établissent trois types différents de transferts des clubs aux équipes nationales. Un type qui assume l’affectation du lundi au mardi soir de la semaine suivante. Le type 2 implique du lundi au mercredi soir de la semaine suivante. Il existe un troisième scénario qui implique le transfert des joueurs du lundi au samedi soir de la semaine suivante.

Et puis il y a le transfert dans le cas de la Coupe du monde, des Jeux de Tokyo ou des championnats des équipes nationales 100% féminines des confédérations. Dans ce cas, les clubs doivent céder aux joueurs dès le lundi matin précédant la semaine précédant le début de la phase finale de la compétition correspondante. La fédération doit autoriser les joueurs à quitter le camp le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans le tournoi.