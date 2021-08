Correction du service de profil et heure de début

La bêta ouverte de Back 4 Blood est actuellement bloquée en mode maintenance, les joueurs ne se connectant pas en raison d’une erreur de service de profil.

Warner Bros. a récemment déçu les fans en annonçant qu’il n’y aurait pas de mode campagne versus, mais les joueurs sont toujours largement satisfaits du titre en raison de la façon dont il fait écho à Left 4 Dead. Tuer des zombies et se noyer dans le sang est toujours aussi amusant, et la version des morts-vivants de Turtle Rocks est l’une des plus malades du genre.

Que vous soyez le médecin, le chef ou la femme rebelle qui traite une batte de kick-ass, il est bientôt temps de recommencer à faucher les morts-vivants.

RETOUR 4 SANG : Comment précharger la bêta ouverte sur PlayStation, Xbox et PC Back 4 Blood – PC Trailer

Comment réparer Back 4 Blood le service de profil est en mode maintenance

La seule façon de corriger le service de profil Back 4 Blood est en mode maintenance en attendant le démarrage de la bêta ouverte.

La bêta ouverte de Turtle Rocks est actuellement en maintenance car les serveurs ne seront pas en ligne avant le 12 août. C’est pourquoi les joueurs ne parviennent pas à se connecter même si la démo est disponible au téléchargement.

Bien que l’erreur du mode maintenance soit agaçante pour tous ceux qui ont téléchargé l’échantillon jouable, la bonne nouvelle est qu’elle commencera bientôt.

À quelle heure commence la bêta ouverte de Back 4 Blood ?

La date de sortie de la version bêta de Back 4 Blood est le 12 août et elle commencera à 12h00 PT, 15h00 ET et 20h00 BST.

Il se terminera aux heures ci-dessus le 16 août. Une fois la démo terminée, vous devrez attendre le 12 octobre pour jouer au jeu complet.

Mais, si vous déboursez de l’argent supplémentaire et pré-commandez la version Deluxe ou Ultimate, vous pourrez à nouveau affronter les morts-vivants le 8 octobre.

Vous les avez entendus ! La bêta ouverte arrive ce jeudi. 8/12 @ 12PM PT et nous voulons voir ce que vous pouvez faire. Identifiez-nous dans vos publications et vous pourriez devenir une légende, si vous pouvez impressionner nos nettoyeurs. #Back4Blood pic.twitter.com/YhSdbrzAt0 – Back 4 Blood (@back4blood) 10 août 2021

Modes bêta

Les deux modes sont PvE et PvP Swarm. Il ne peut y avoir que des groupes Zombieland composés de quatre personnes, et le PvE vous permettra de combattre ensemble les ennemis de l’IA en difficulté Classique, Survivant ou Difficile.

D’autre part, Swarm est un mode unique où vous jouez à la fois avec et contre d’autres personnes. Vous et l’opposition basculez à plusieurs reprises entre les types Nettoyeurs et zombies, et le groupe qui survit le plus longtemps alors que les humains gagnent.

