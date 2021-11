Correction d’un bug d’affichage scintillant du Pixel 6 Pro à venir en décembre

Google ne peut pas fabriquer suffisamment de téléphones Pixel 6 pour répondre à la demande, et c’est un gros problème pour un produit phare. Le Pixel 6 à 599 $ est une proposition très excitante, et le Pixel 6 Pro offre le meilleur téléphone possible que Google puisse fabriquer. Cependant, Google n’a pas encore résolu tous ses problèmes de Pixel. L’une des « traditions » ennuyeuses de Pixel est que les premiers acheteurs découvrent des problèmes matériels et/ou logiciels qui doivent être résolus. Et le Pixel 6 Pro est le dernier modèle avec un problème notable. Certaines personnes ont remarqué que l’affichage de leur Pixel 6 Pro clignote. La bonne nouvelle est que Google est déjà au courant du problème et la société a annoncé qu’un correctif arriverait en décembre.

Le problème d’affichage scintillant du Pixel 6 Pro

Google a expédié les téléphones Pixel 6 aux acheteurs la semaine dernière, et certains propriétaires de Pixel 6 Pro ont observé un problème étrange avec l’écran. Comme le montre cette vidéo sur Reddit, l’écran scintille lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage alors que le téléphone est éteint. C’est-à-dire que cela n’arrive pas tout le temps, seulement dans ce cas particulier.

Google a déjà reconnu le problème d’affichage du Pixel 6 Pro, qu’il appelle la lumière résiduelle de l’affichage. Il y a un document d’appui qui traite de la question. Voici comment Google décrit le problème.

Les utilisateurs de Pixel 6 Pro peuvent remarquer de légers artefacts d’affichage transitoires lorsque l’appareil est éteint et lorsqu’ils appuient sur le bouton d’alimentation avec une légère pression mais pas assez pour l’allumer.

Google dit que cela ne représente pas un problème avec le matériel, et un déploiement logiciel en décembre devrait le résoudre. Pour le moment, vous devez vous assurer que, eh bien, vous ne vous y trompez pas :

Pour éviter de voir cela, lorsque l’alimentation est coupée, n’appuyez pas sur le bouton d’alimentation. Lorsque vous souhaitez utiliser le téléphone, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé suffisamment longtemps pour l’allumer.

Google corrige déjà sa stratégie Pixel

J’ai mentionné plus tôt que Pixel a une tradition selon laquelle les acheteurs trouvent des défauts peu de temps après la sortie du téléphone. Le Pixel 5 est venu avec un écart d’écran qui, selon Google, était normal. Les modèles plus anciens présentaient des problèmes encore plus importants, dont certains ne pouvaient pas être résolus via un logiciel. Les fidèles fans de la marque se souviendront des problèmes de son du Pixel de première génération ou des problèmes de qualité d’écran OLED du Pixel 2. De même, le Pixel 3 est livré avec des problèmes de gestion de la RAM. Ensuite, Google a dû résoudre les problèmes de reconnaissance faciale 3D et de taux de rafraîchissement d’affichage avec le Pixel 4. Des problèmes de batterie ont suivi.

Espérons que le problème d’affichage scintillant du Pixel 6 Pro est un problème isolé qui disparaîtra avec une mise à jour logicielle.

Après tout, les téléphones Pixel 6 prouvent que Google adopte une approche différente avec la série Pixel. On pourrait dire que Google a commencé à corriger toute sa stratégie Pixel. Les nouveaux combinés sont ce qui se rapproche le plus d’un rival parfait pour l’iPhone fabriqué par Google.

La société a conçu son propre processeur pour le Pixel 6 et a donné au téléphone un design audacieux et une identité réelle. De plus, Google a mené de nombreuses campagnes marketing pour la série Pixel 6 avant même que le téléphone ne soit officiellement officiel, montrant que cela signifie une affaire sérieuse. Si seulement Google pouvait fabriquer suffisamment d’unités Pixel 6 et Pixel 6 Pro.