Correction ou fin du rallye ? Invezz

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce mardi, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 48 000 dollars, et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté. Audius AUDIO / USD perd également de sa valeur ; En moins de plusieurs heures, ce prix de crypto-monnaie est passé de 3,08 $ à 2,64 $, et le prix actuel est d’environ 2,8 $.

Analyse fondamentale : Audius est un projet très prometteur

Audius est une plate-forme de partage et de diffusion de musique qui permet aux artistes de se connecter avec des fans pour partager du contenu monétisé exclusif. Il y a plus de 100 000 artistes sur Audius, y compris des noms connus comme Diplo, Odesza, Skrillex, Weezer et deadmau5.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Audius a été fondée en 2018 et a dépassé les 5 millions d’utilisateurs actifs par mois en août 2021. Audius est basé sur les blockchains Ethereum et Solana, tandis que le jeton gouvernemental natif de cette plate-forme est AUDIO. Il est important de dire qu’Audius est géré par une communauté de détenteurs de jetons plutôt que par une entité centralisée, et que les utilisateurs actifs peuvent gagner des jetons AUDIO en récompense.

Le prix de l’Audius (AUDIO) est monté en flèche depuis début août 2021 et a atteint un niveau de prix supérieur à 4 dollars le 17 août. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli, mais la bonne nouvelle est qu’Audius a annoncé un partenariat avec Tik Tok la semaine dernière.

“Tout artiste peut prendre une chanson qu’il a déjà sur Audius et l’exporter vers TikTok en un seul clic.” Une façon courante pour les artistes non signés de télécharger leurs contenus en ce moment est de tenir votre téléphone devant un ordinateur portable tout en écoutant votre musique. chanson, et ils l’ajoutent comme musique de fond », a déclaré Forrest Browning, co-fondateur et chef de produit d’Audius.

Audius est un projet très prometteur, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait remonter à des niveaux que nous avons vus au cours de la troisième semaine d’août 2021. Cela n’arrivera certainement pas dans les prochains jours ou même semaines ; Néanmoins, les commerçants doivent garder à l’esprit que si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 45 000 $, cela aura une influence négative sur Audius.

Analyse technique : Audius a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets

Source des données : tradingview.com

Audius (AUDIO) a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets au-dessus de 4 $, mais si le prix repassait au-dessus de la résistance de 3,5 $, ce serait un signal pour acheter de l’AUDIO.

Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 4 $ voire 5 $ ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 2 $, ce serait un signal de “vente” fort.

résumé

Audius (AUDIO) s’est affaibli par rapport aux récents sommets de la troisième semaine de bourse de mai, mais s’est stabilisé au-dessus d’un niveau de support solide autour de 2,5 $. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous du niveau de support de 45 000 $, ce serait un signal de “vente” ferme, ce qui ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent