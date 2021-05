Correction saisonnière? Le commerce de détail et les institutions achètent encore du Bitcoin et de l’éther

Au cours de l’été 2017, le prix des ETH a corrigé 67,8% de 420 $ à 135 $ pour grimper à 1420 $ ATH quelques mois plus tard. En tant que tels, les investisseurs restent optimistes avec l’arrivée de l’EIP-1559 et de The Merging tandis que les bureaux OTC signalent leurs plus gros flux.

Le prix du Bitcoin a atteint un niveau record à près de 65000 dollars, après une correction à 47000 dollars.

Mais au cours des 10 premiers jours de mai, le prix du Bitcoin était revenu à près de 60k $, et c’est après ce rebond que le marché a tout simplement commencé à se ralentir. Le prix est descendu à 30k $ sur Coinbase et encore plus bas sur d’autres échanges de crypto-monnaie, représentant un tirage de 54%.

Maintenant, nous nous situons entre 33 500 $ et 42 500 $.

Bien que cela puisse susciter des sentiments de peur chez certains, le marché paraissant extrêmement fragile, tout le monde ne ressent pas la même chose.

Mike Alfred, responsable de la stratégie chez NYDIG, cherche toujours 100 000 $ à l’automne.

En ce qui concerne Ether, il a plongé de 55% à 1 900 $, ce qui, selon l’investisseur à long terme Eth Tetranode, n’est “qu’une correction de saison pour secouer les touristes surendettés.”

Il a souligné l’été 2017 lorsque le prix des ETH a corrigé 67,8% de 420 $ à 135 $ pour atteindre 1420 $ ATH quelques mois plus tard. Cette fois, selon lui, EIP-1559 enverra des prix de l’ETH plus élevés, suivi de The Merging, qui le poussera à «10 000 $ minimum», a-t-il dit.

Selon les données de Chainalysis, les investisseurs ont dépensé environ 410 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin pendant ce marché haussier. Pendant le krach, les investisseurs professionnels ont acheté à bas prix, contribuant à mettre un plancher.

La volatilité n’a pas de problème, et les gens de la finance traditionnelle sont accros aux crypto-monnaies, et ils achètent les creux.

«Nous avions gardé de la poudre sèche», a déclaré Felix Dian, ancien trader de Morgan Stanley qui gère un fonds de 80 millions de dollars axé sur la cryptographie chez MVPQ Capital, qui a acheté la baisse de BTC à environ 35 000 dollars.

Charles Erith de ByteTree Asset Management faisait également partie des acheteurs qui ont déclaré à Bloomberg: «Ce n’est évidemment pas réglementé, et c’est un très jeune actif, mais je ne pense pas que ce sera une revisite de 2018.»

Jill Carlson, directrice de Slow Ventures et cofondatrice de l’Open Money Initiative, estime que les entreprises envisagent toujours de l’utiliser comme actif du bilan.

Bien qu’il y ait une certaine confusion, «la réalité est que les institutions achètent toujours des bitcoins. Si vous regardez les données d’hier, les bureaux OTC ont eu leur plus grand flux de sortie, c’est-à-dire les achats des institutions, qu’ils ont vu en trois ou quatre mois. Et cela pour moi indique que les institutions viennent toujours et achètent la dette », a déclaré Carlson dans une interview avec Bloomberg.

«Les gens qui empruntaient de l’argent pour investir ont été effacés du système», a déclaré à Bloomberg Kyle Davies, cofondateur de Three Arrows Capital à Singapour. Son entreprise a acheté plus de BTC et d’ETH lors de cette vente.

«Chaque fois que nous assistons à une liquidation massive, c’est une chance d’acheter», a-t-il ajouté. «Je ne serais pas surpris si Bitcoin et Ethereum retracent la totalité de la baisse en une semaine.»

Alors que certains commerçants de détail ont capitulé sur le marché, comme le montrent les liquidations d’une valeur de 8,60 milliards de dollars (chiffres incomplets car ils n’incluent pas entièrement les chiffres de Binance), ils ont également saisi l’occasion de récupérer des pièces bon marché.

L’un de ces détaillants, Brjánn Bettencourt, un photographe qui considère la crypto comme un «investissement sérieux à long terme», a déclaré à .: «Investir dans la cryptographie n’est pas pour les âmes sensibles.»

Ces hauts et ces bas de la crypto font en fait partie de l’attrait de la crypto. Investir dans les cryptos «ressemble à ces montagnes russes effrayantes», avait-il dit. «Vous montez et descendez et ressentez chaque tour et chaque virage, ce qui pour moi est excitant et amusant.»

