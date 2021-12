Corridor de Kashi Vishwanath : la veille de l’inauguration, Akhilesh Yadav revendique le projet approuvé par son gouvernement

Akhilesh Yadav a allégué que le gouvernement du BJP a mis en place une série de programmes pour annoncer le début du corridor uniquement pour détourner l’attention des gens de l’échec du Premier ministre à doubler les revenus des agriculteurs.

Le président du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, a lancé une autre bataille de crédit en affirmant que le couloir Kashi Vishwanath à Varanasi avait été approuvé pendant son mandat et qu’il y avait des preuves documentaires de cela.

Il a allégué que le gouvernement du BJP avait mis en place une série de programmes pour annoncer le début du couloir uniquement pour détourner l’attention des gens de l’échec du Premier ministre à doubler les revenus des agriculteurs.

« Vous savez tous qui a fait la promesse de doubler les revenus des agriculteurs. Aujourd’hui, en raison de la hausse des prix, les engrais ne sont pas disponibles, alors comment doublera-t-on le revenu des agriculteurs ? » demanda Yadav.

« Juste pour que le public ne pose pas cette question, ils amènent le couloir Kashi Vishvanath. Et s’il y a un cabinet qui a adopté le couloir Kashi Vishvanath, c’est celui du gouvernement du parti Samajwadi. Nous vous fournirons les documents. Car cette fois, nous parlerons avec des preuves », a-t-il ajouté.

La réclamation de Yadav intervient un jour avant que le Premier ministre Narendra Modi ne s’apprête à inaugurer la première phase de l’ambitieux couloir Kashi Vishwanath, qui a été construit comme un mégaprojet et devrait stimuler le tourisme dans la circonscription parlementaire du Premier ministre, Varanasi.

L’inauguration de l’infrastructure de pointe entourant le temple historique de Kashi Vishwanath près de l’emblématique Dashashwamedh Ghat le 13 décembre précède les élections de l’Assemblée à UP au début de l’année prochaine.

Le projet de couloir est le dernier point d’éclair entre le BJP et le SP enfermés dans une lutte féroce. Akhilesh a affirmé ces dernières semaines que son gouvernement avait lancé ou approuvé des projets inaugurés par le gouvernement du BJP, notamment Purvanchal Express et Saryu Canal Nation Project.

Yadav avait également affirmé que l’aéroport de Jewar – présenté comme l’un des plus grands projets d’infrastructure de l’Uttar Pradesh – était à l’origine un projet proposé par son gouvernement à Firozabad, mais le Centre n’a pas donné les approbations nécessaires à l’époque. Akhilesh Yadav a dirigé l’UP de 2012 à 2017 et a été remplacé par Yogi Adityanath.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.