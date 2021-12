Corridor de Kashi Vishwanath : le PM Modi inaugurera un complexe de temples réaménagé le 13 décembre

Le projet a été conçu par Bimal Patel, l’architecte à l’origine du projet de réaménagement de Central Vista proposé à New Delhi. (Image représentative)

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera le 13 décembre le corridor rénové Kashi Vishwanath à Varanasi.

Le corridor de 800 crores de roupies est l’un des principaux projets d’infrastructure du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, avant les élections à l’Assemblée de l’année prochaine. C’est aussi l’un des projets favoris de Modi, le député de Varanasi. Modi aurait été impliqué dans le réaménagement depuis le briefing initial jusqu’à l’examen du plan directeur, tout en fournissant également des contributions.

Le projet a été conçu par Bimal Patel, l’architecte à l’origine du projet de réaménagement de Central Vista proposé à New Delhi.

La première phase de réaménagement couvrant l’enceinte du temple sera ouverte au public après l’inauguration. La deuxième phase concerne le réaménagement des rives du Gange et sera prête d’ici janvier.

Kashi, le Punya Bhumi de Baba Vishwanath Ji, est un centre d’éveil spirituel et dharmik depuis des temps immémoriaux. Voici un aperçu spécial de la façon dont le #काशीविश्वनाथकॉरिडोर a transformé ce Mokshapuri. Le PM @narendramodi dédiera ce projet à la Nation le 13/12/21. pic.twitter.com/p4U9v44NUV – G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) 6 décembre 2021

À l’heure actuelle, les visiteurs traversent des ruelles densément peuplées avec des magasins de chaque côté pour atteindre le temple. Le complexe du temple de 24 bâtiments était auparavant réparti sur 300 mètres carrés. Il a maintenant été agrandi pour rendre la zone plus spacieuse. Le gouvernement a acquis 314 propriétés privées pour augmenter la superficie du temple à 3 000 mètres carrés.

La démolition de bâtiments privés a également conduit à la récupération d’au moins 40 temples antiques.

Le projet a mis en place un lien direct entre le Gange et le temple qui peut être parcouru en quelques minutes. Le sanctum sanctorum pourra désormais accueillir 5 000 personnes, tandis que le complexe du temple pourra accueillir de 50 000 à 75 000 fidèles.

Les travaux comprenaient la construction d’un Temple Chowk, d’un musée, d’une galerie, d’auditoriums polyvalents, d’un centre de facilitation des fidèles, de commodités publiques et d’un abri pour les prêtres. Environ 70 % de la zone du projet a été maintenue ouverte pour une couverture verte.

Annonçant la date d’inauguration, le ministre du Tourisme et de la Culture de l’Union, G Kishan Reddy Kashi, a tweeté que le temple de Vishwanath était un centre d’éveil spirituel depuis des temps immémoriaux. Il a également partagé une vidéo avec son tweet qui montrait le complexe du temple avant le réaménagement avec des instantanés de la construction, faisant allusion à à quoi ressemblerait la zone réaménagée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.