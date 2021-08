Corridor du métro 3 de Mumbai : MMRCL achève les travaux de coulée des dalles de toit de deux stations

Dans l’ensemble, le creusement d’un tunnel de 96,5% sur le corridor du métro de Mumbai, couvrant une distance de 52,6 kilomètres, a été achevé, ont indiqué des responsables.

Corridor du métro 3 de Mumbai : Plus tôt cette semaine, les travaux de développement des dalles de toit coulées à la gare Hutatma Chowk et à la gare centrale de Mumbai sur le couloir du métro 3 de Mumbai (couloir Colaba-Bandra-Seepz) ont été achevés. Avec cela, la Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) a terminé le moulage des dalles de six stations de métro, selon un rapport d’IE. La MMRCL, qui développe le corridor du métro 3 dans la capitale financière, a déclaré avoir réalisé 100 % des travaux de creusement dans six des sept lots contractuels ainsi que 77 % des travaux de creusement du troisième lot. Dans l’ensemble, le creusement d’un tunnel de 96,5% sur le corridor du métro de Mumbai, couvrant une distance de 52,6 kilomètres, a été achevé, ont indiqué des responsables.

Selon le rapport, en dehors de la gare centrale de Mumbai et de la station de métro Hutatma Chowk, des dalles de toit ont été coulées dans les stations de métro Marol, Vidhan Bhavan, MIDC et SEEPZ. Des responsables ont déclaré que dans quelques stations de métro, des travaux sur les escaliers mécaniques ont également commencé. Il y a pas moins de 326 stations dans le couloir, ajoute le rapport.

Il y a quelques jours, le ministre d’État au ministère du Logement et des Affaires urbaines, Kaushal Kishore, dans une réponse écrite au Lok Sabha avait informé qu’au 30 juin 2021, l’avancement physique de la ligne 3 du métro de Mumbai était de 67,55 %. En outre, le ministre a également mentionné que jusqu’au 30 juin 2021, l’avancement physique de la ligne 2A du métro de Mumbai était de 95,10 %, la ligne 2B du métro de Mumbai était de 10,05 %, la ligne 4 du métro de Mumbai était de 30,43 %, la ligne 5 du métro de Mumbai était de 28,25 %. 100, la ligne 6 du métro de Mumbai était de 33,45 %, la ligne 7 du métro de Mumbai était de 96,00 %, la ligne 9 du métro de Mumbai (7A) était de 12,24 % et la progression physique de la ligne 1 du métro Navi Mumbai était de 70,00 %.

