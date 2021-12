Corridor économique Delhi-Dehradun, corridor faunique surélevé dans l’Uttarakhand faisant partie de la connectivité mahayagya: PM

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré et jeté les bases de divers projets d’infrastructure dans l’État d’Uttarakhand, d’une valeur de plus de 18 000 crore de roupies. (image représentative)

Développement d’infrastructures dans l’Uttarakhand pour un coup de pouce massif ! Samedi, le Premier ministre Narendra Modi a inauguré et jeté les bases de divers projets d’infrastructure dans l’État d’Uttarakhand, d’une valeur de plus de 18 000 crores de roupies, affirmant qu’une connectivité « mahayagya » est en cours à travers le pays pour compenser la perte de 10 ans de le gouvernement précédent. Les projets d’infrastructure inaugurés font partie de ce « mahayagya », a déclaré le Premier ministre Modi. Le gouvernement actuel fait les choses à double – triple vitesse pour rattraper le temps perdu, a déclaré le Premier ministre lors d’un rassemblement sur le terrain de parade, selon un rapport de la PTI.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les projets qui ont été inaugurés et dont les premières pierres ont été posées dans l’État d’Uttarakhand samedi couvrent presque tous les secteurs, y compris un corridor économique Delhi-Dehradun, qui réduira de moitié la durée du trajet entre les deux villes, selon l’Inde le plus grand corridor faunique surélevé, un projet de ville adaptée aux enfants ainsi qu’un nouveau pont à côté de Lakshman Jhoola dans la ville de Rishikesh. Selon le Premier ministre, pour le développement de l’Uttarakhand, les gouvernements précédents n’avaient pas fait grand-chose alors que le gouvernement BJP du Centre avait dépensé un montant de Rs 12 000 crore pour le développement de l’État au cours des sept dernières années et demie.

Le développement de l’État est la priorité absolue du gouvernement à double moteur. Pour l’État, le gouvernement a sanctionné des projets de développement d’une valeur supérieure à 1 lakh crore, a déclaré le Premier ministre Modi. Que ce soit dans l’État d’Uttarakhand ou ailleurs, le gouvernement précédent n’a pensé qu’à remplir ses propres coffres, a-t-il ajouté.

Parallèlement, il a également évoqué la mise en place d’« un grade, une pension » pour les anciens combattants, l’achat d’armes modernes pour les forces armées et la réponse appropriée aux terroristes. Le premier ministre a également expliqué comment son gouvernement avait construit des centaines de kilomètres de routes frontalières.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.