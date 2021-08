Corridor Vindhyachal: le prochain projet de temple d’UP à Mirzapur vise à remanier le tourisme

Le ministre en chef Yogi Adityanath espère que le projet de couloir de Vindhyachal augmentera la fréquentation du temple ainsi que des zones environnantes. (Crédit photo : PTI)

Grand coup de pouce touristique pour le projet de corridor Vindhyachal dans l’Uttar Pradesh ! Le ministre de l’Intérieur de l’Union et haut dirigeant du BJP, Amit Shah, a posé la première pierre du projet de couloir Vindhyachal de 300 crores dans le district de Mirzapur, dans l’Uttar Pradesh. Un «projet de rêve» du ministre en chef Yogi Adityanath, le projet verra des équipements développés pour les fidèles visitant le célèbre temple Vindhyachal du district. Les routes environnantes seront également élargies à 50 pieds et le gouvernement facilitera un look plus grandiose pour le darshan au sanctuaire.

Le projet

Une fois terminé, le couloir Vindhya offrira une vue sur le Gange du côté nord du temple. Les rapports indiquent que les visiteurs pourront voir la rivière depuis l’escalier et offrir une attraction supplémentaire aux milliers de fidèles qui viennent pour un darshan au temple. Le couloir Vindhyachal est considéré comme important pour le secteur de pèlerinage de l’Uttar Pradesh, car les fidèles se sont plaints de l’état près du temple impropre à un lieu saint. Il n’y a presque pas de moyen de transport approprié pour se rendre au temple, tandis que les ruelles étroites et les routes qui mènent au sanctuaire restent souvent inaccessibles aux pèlerins. Le ministre en chef Yogi Adityanath espère que le projet de couloir de Vindhyachal augmentera la fréquentation du temple ainsi que des zones environnantes.

Comment rejoindre l’aéroport le plus proche du temple

L’aéroport le plus proche du temple est à Babatpur, Varanasi, à environ 72 km. La gare de Vindhyachal, située sur les routes Delhi-Howrah et Mumbai-Howrah, est à environ 1 km du temple. Comme seuls quelques trains s’arrêtent à Vindhyachal, de nombreux pèlerins optent pour la gare de Mirzapur à 9 km. Le tronçon Delhi-Kolkata de la National Highway-2 reste le moyen le plus pratique pour atteindre le temple. Des bus de transport de l’État de l’Uttar Pradesh vers Vindhyachal sont également disponibles depuis Varanasi et Prayagraj (Allahabad).

La déesse et le temple

Les pèlerins affluent vers le temple selon leurs croyances, Vindhyavasini s’est incarné pour tuer Mahishasura, le démon. La déesse, considérée comme la fille de Nanda et de Yashoda, bénit instantanément les fidèles. Le temple est le témoin de centaines de milliers de fidèles rendant hommage à la déesse Vindhvasini et est une attraction touristique populaire dans l’État. Parmi les siddhapeeths les plus vénérés, le temple organise des congrégations pendant Navratras, tandis que des compétitions Kajali ont lieu en juin.

