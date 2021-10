Corridors d’éléphants : le ministère de l’Environnement va commencer l’identification à travers le pays, vérifiez les détails

Le Dr Tiwari a déclaré que l’un des principaux objectifs de l’exercice en cours sera d’examiner de près l’utilisation des terres dans les corridors d’éléphants identifiés.

Avec une augmentation du nombre d’incidents entre l’homme et les éléphants, le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique a commencé la tâche cruciale d’identifier et de sécuriser les couloirs d’éléphants dans le pays. Les couloirs d’éléphants ne sont rien d’autre que le passage sûr facilité pour que les espèces puissent traverser en toute transparence d’un de leurs habitats à un autre. Le ministère de l’Environnement devrait également notifier ces corridors d’éléphants après qu’ils aient été identifiés afin de donner au mouvement des éléphants une protection légale, a rapporté l’Indian Express.

Le ministre Bhupender Yadav a déclaré que le ministère s’était lancé dans l’exercice d’identification des corridors que les espèces utilisent régulièrement et a également commencé à travailler sur la cartographie de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre des réserves d’éléphants dans le pays à l’aide de la technologie SIG. Les experts avec lesquels l’Indian Express s’est entretenu ont déclaré que les couloirs des éléphants continuaient d’évoluer avec le temps. Lors de l’exercice de 2005 mené par le Ministry and Wildlife Trust of India (WTI), les responsables avaient identifié un total de 88 corridors d’éléphants, qui sont passés à 101 lors de l’exercice mené il y a deux ans.

Le Dr Sandeep Kumar Tiwari, chef adjoint de la conservation au WTI, a déclaré à l’Indian Express que les corridors ont augmenté en raison de la fragmentation des corridors existants. Tiwari a expliqué qu’au fur et à mesure que les éléphants rencontraient des problèmes pour traverser leurs corridors existants, l’espèce a commencé à emprunter de nouvelles routes, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de corridors. Il a également déclaré qu’au cours de la dernière décennie, un total de sept couloirs d’éléphants ont complètement disparu en raison de la fragmentation à cause de laquelle les espèces ont complètement cessé d’utiliser le couloir.

Parmi les causes les plus probables de fragmentation, le Dr Tiwari a inclus des projets d’infrastructure linéaire comme les routes et les chemins de fer ou les changements d’utilisation des terres, y compris l’agriculture et les plantations. Quant à savoir pourquoi le ministère se lance à nouveau dans un autre exercice d’identification, le Dr Prajna Panda du projet Elephant du ministère a déclaré à l’Indian Express que les listes de corridors pour éléphants préparées par les gouvernements central et étatique ne correspondent pas et que la décision vise à finaliser un et une liste uniforme des corridors d’éléphants dans le pays.

La dernière identification des corridors d’éléphants sera entreprise dans quatre divisions riches en éléphants du pays, à savoir les régions du Nord-Est, du Sud, du Centre-Est et du Nord-Ouest. Le Dr Tiwari a déclaré que l’un des principaux objectifs de l’exercice en cours sera d’examiner de près l’utilisation des terres dans les couloirs d’éléphants identifiés. Il a dit que bien que de nombreux couloirs aient déjà été habités dans une large mesure par des humains, dans de nombreux couloirs, de nouvelles habitations avaient eu lieu. Résumant l’objectif principal de l’exercice actuel, il a ajouté qu’une fois que les couloirs auront reçu une protection légale, aucune habitation humaine ne sera autorisée à empiéter sur les couloirs des éléphants.

