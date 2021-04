‘Corrie’ Ruxandra Porojnicu révèle de vils messages de trolls ⋆ .

Regarder: les derniers événements de Coronation Street

L’actrice de Coronation Street, Ruxandra Porojnicu, a révélé qu’elle avait reçu de viles insultes sur les réseaux sociaux de la part de trolls, qui lui disaient de «retourner dans son propre pays».

L’acteur roumain a rejoint la série en tant qu’Alina en 2019 dans le cadre d’un scénario d’esclavage moderne percutant dans lequel son personnage a été victime de la traite pour travailler dans un bar à ongles.

Les patrons de savon ont choisi de la garder en tant que membre régulier de la distribution et elle a récemment été mêlée à une histoire d’amour impliquant le personnage de longue date Tyrone.

Des épisodes récents ont vu Tyrone essayer de convaincre Alina de partir afin de sauver sa relation avec Fiz, mais il avouera par la suite qu’il est tombé amoureux d’Alina.

Ce scénario a mis Porojnicu sur une trajectoire de collision avec les fans abusifs de l’émission sur les plateformes de médias sociaux.

Ruxandra Porojnicu joue Alina dans «Coronation Street». (Crédit: Instagram / Ruxandra Porojnicu)

Elle a dit au Sun que sa première pensée quand on lui a parlé de l’histoire était que «tout le monde va me détester», compte tenu de la popularité de Tyrone et Fiz en tant que couple.

«La façon dont le scénario s’est déroulé, j’ai trouvé les réactions assez mitigées, ce à quoi je ne m’attendais pas», a déclaré Porojnicu.

Elle a ajouté: «La façon dont il a été écrit a créé un bon environnement pour qu’Alina soit acceptée par le public. Eh bien, certains d’entre eux.

«Ils ont vu leur romance s’épanouir et aucun des deux ne voulait que cela se produise. J’ai eu beaucoup de gens qui ont dit qu’ils étaient vraiment heureux pour Tyrone.

«Mais j’ai aussi eu des gens qui me disaient« retournez dans votre propre pays »et m’appelaient un démolisseur. Je ne prends pas ces commentaires au sérieux.

Tyrone et Alina ont partagé un baiser secret sur «Coronation Street». (Crédit: ITV)

Le scénario a beaucoup figuré dans le feuilleton ces dernières semaines, Tyrone et Alina partageant un baiser d’écran réalisé à l’aide d’astuces innovantes au milieu de réglementations de distanciation sociale.

Les producteurs ont formé un couple réel ressemblant à Porojnicu et à la co-vedette Alan Halsall pour effectuer le baiser lui-même, tandis que les principaux acteurs ont filmé leurs scènes séparément avant d’être fusionnés numériquement.

Porojnicu a déclaré: «Je me sens tellement privilégié d’avoir reçu un si grand scénario. Je suis également fier de représenter mon pays.

«Beaucoup de gens ont dit à quel point il est bon que Corrie montre la diversité de mon personnage et il est important pour la télévision de le montrer.

