Corriger la pénurie de juges: après les délais impartis au gouvernement, le pouvoir judiciaire doit faire face à son propre rôle dans les retards

Le SC a déclaré mardi que le Bureau du renseignement doit soumettre son rapport dans un délai de 4 à 6 semaines, après quoi le Centre doit transmettre les dossiers au SC pour nomination ou émettre ses réserves dans un délai de 8 à 12 semaines.

Compte tenu du nombre important de postes vacants de 416 juges dans les hautes cours contre 1 080 personnes sanctionnées, il est bon que la Cour suprême ait fixé une date limite pour que le Centre autorise la nomination des juges. En effet, il est malheureux qu’il y ait un arriéré de plus de quatre crores d’affaires pendantes devant les tribunaux, dont 60 lakh sont en attente de fin dans les CH. Les tribunaux ayant réduit leur fonctionnement normal en raison de Covid-19 et la plupart des affaires des juridictions inférieures et des hautes cours pendantes aux premiers stades du procès, les implications de la pénurie de juges sont importantes pour le rythme de la justice.

Le SC a déclaré mardi que le Bureau du renseignement doit soumettre son rapport dans un délai de 4 à 6 semaines, après quoi le Centre doit transmettre les dossiers au SC pour nomination ou émettre ses réserves dans un délai de 8 à 12 semaines. Plus important encore, si le collège SC réitère une recommandation à l’unanimité, la nomination doit être traitée et effectuée dans un délai de 3 à 4 semaines. Dans le même ordre d’idées, le CS a ouvert la voie à la nomination de juges à la retraite en tant que juges ad hoc dans les hautes juridictions où, entre autres critères, les vacances dépassent 20%, soit plus de 10% des affaires pendantes datent de plus de cinq ans. Des détails plus précis sur la question de savoir si l’ordonnance du CS est en dehors du protocole de nomination (MoP) sur la nomination des juges convenu par le gouvernement et la magistrature sont débattus – la cour suprême a jugé que ce n’est pas le cas – gardez à l’esprit, le CS avait retiré le Centre pour «siéger sur rendez-vous» pendant cinq mois. Mais, bien que le gouvernement soit à blâmer, le pouvoir judiciaire doit également se ressaisir. Le procureur général a souligné mardi que le Centre n’avait reçu que 196 recommandations et que 220 étaient en attente de la part du pouvoir judiciaire. Le CS a peut-être bien fait de «noter l’importance pour les juges en chef des hautes cours de faire des recommandations à temps» et de souligner «l’obligation et l’opportunité des juges en chef des hautes cours… de recommander des vacances le plus tôt possible», et réitère même sa position selon laquelle les recommandations en suspens ne devraient pas être un obstacle à la formulation de recommandations pour d’autres postes vacants émergents et existants. Mais il ne doit pas ignorer son propre rôle dans les retards. L’année dernière, l’AG a souligné au CS que si le gouvernement a mis 127 jours pour effectuer des vérifications des antécédents des juges, le CS a mis 119 jours en moyenne pour se prononcer sur les nominations après avoir reçu les recommandations des différentes collèges de la Haute Cour transmises par le ministère de la Justice. . De même, les collèges de la haute cour doivent également partager la responsabilité des vacances au sein des tribunaux de district.

Pour leur part, le Centre et les Etats doivent non seulement accélérer les nominations judiciaires, mais également résoudre les problèmes d’infrastructure; si toute la force sanctionnée pour le pouvoir judiciaire devait être nommée, le pays aura besoin de 3 343 salles d’audience supplémentaires. Ils doivent également mettre en place des mécanismes alternatifs de résolution des litiges plus efficaces pour les affaires civiles qui obstruent les tribunaux. Le gouvernement étant le plus grand plaideur, doit abandonner son approche contentieuse pour s’assurer que le problème de pénurie de juges pendants ne s’aggrave pas.

