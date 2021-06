Corriger la posture : atténuer l’impact de la classe virtuelle sur le bien-être physique des enfants

Les enfants doivent être assis avec le cou et le dos droits, les coudes détendus, avec un soutien adéquat.

Par le Dr Reena Valecha

Lavanya, 12 ans, est maintenant parfaitement à l’aise avec l’apprentissage virtuel. Elle entre en classe sept, sa deuxième année d’école virtuelle au milieu de la pandémie de COVID-19. Alors que l’année dernière a été consacrée à l’apprentissage dans une classe en ligne, cette année, elle, ses camarades de classe, ses enseignants et même ses parents sont beaucoup plus à l’aise pour apprendre et interagir sur un écran d’ordinateur.

La première année était consacrée à l’adaptation à un nouveau mode de vie et à un nouveau mode d’apprentissage pour les parents, les enseignants et les élèves de tout le pays, dans un contexte d’incertitude quant à l’efficacité de l’apprentissage virtuel.

Cette année, avec ces inquiétudes écartées et avec l’apprentissage en ligne qui lui ressemble de plus en plus, est là pour rester au milieu de la pandémie qui fait toujours rage, l’accent est mis sur l’ergonomie du mode de classe « étude à domicile ».

Alors que les salles de classe sont passées au monde virtuel l’année dernière, il est vite devenu évident que les étudiants se connectaient assis par terre, sur le canapé ou même sur leur lit. À part peut-être une table d’étude, utilisée principalement pendant les jours pré-pandémiques pour une courte durée, les études post-scolaires ou les devoirs, les ménages n’avaient naturellement pas d’infrastructure de «salle de classe».

Mais les étudiants passent désormais jusqu’à six heures à suivre des cours à la maison sur un ordinateur portable – et parfois sur des appareils mobiles portables dotés d’écrans beaucoup plus petits. En conséquence, 41 % des enfants se sont plaints de problèmes de fatigue oculaire.

Les experts de la santé avertissent que la mauvaise posture qui en résulte, le manque d’activité physique et le temps d’écran prolongé pourraient avoir de graves conséquences à long terme, exposant les enfants à des problèmes de colonne vertébrale et des troubles musculo-squelettiques.

Une mauvaise posture est mauvaise pour tout le monde. Mais cela peut coûter cher aux enfants car leurs os ne sont pas encore correctement fusionnés. Cela les expose à un risque accru d’alignement incorrect de la colonne vertébrale, entraînant la formation de la colonne vertébrale en forme de « S » ou de « C » dans une condition connue sous le nom de scoliose, qui à son tour peut entraîner un affaissement ou une cyphose.

Par conséquent, les parents doivent s’assurer que leurs enfants sont assis correctement, qu’ils font de nombreuses pauses et qu’ils pratiquent une activité physique qui les maintient en mouvement de temps en temps. Bien que les maisons n’imitent jamais complètement les salles de classe ou l’environnement scolaire, il existe de nombreux façons dont les parents peuvent le faire.

Pour commencer, les parents doivent expliquer la règle 90-90-90 aux enfants. Le dos et les cuisses doivent former un angle de 90 degrés en position assise ; les genoux doivent également être à un angle de 90 degrés, et les pieds et la cheville doivent également être à un angle de 90 degrés. Les parents devraient investir dans un bureau ergonomique, une chaise réglable de la bonne taille, des supports d’ordinateur portable qui peuvent être ajustés pour s’assurer qu’ils sont à la bonne hauteur, un clavier séparé et une souris. Dans le même temps, la zone d’étude doit être correctement éclairée pour réduire la fatigue des yeux des enfants.

Les enfants doivent être assis avec le cou et le dos droits, les coudes détendus, avec un soutien adéquat. Les pieds doivent également reposer fermement sur le sol ou sur un repose-pieds pour éviter les postures inconfortables des genoux et des pieds.

Si un enfant doit s’asseoir sur un canapé, sur le sol ou sur le lit, les parents doivent à nouveau s’assurer qu’ils adoptent la bonne posture et utiliser une table portable qui garantira que les écrans de leur ordinateur portable sont à la hauteur des yeux afin qu’ils n’aient pas à baisser les yeux.

Les parents doivent créer un environnement adapté aux tâches qui est tout aussi apaisant sensoriel pour les enfants. Assurez-vous que la pièce est correctement ventilée, que l’éclairage est adéquat et non gênant pendant le temps d’apprentissage. Si possible, laissez les fenêtres et les portes ouvertes et ajoutez des plantes d’intérieur à leur zone d’étude pour un peu de fraîcheur.

Une autre clé pour atténuer les conséquences à long terme de la classe virtuelle est la planification des pauses d’activité. À l’école, les enfants sont actifs entre les cours, pendant leurs pauses déjeuner, ou même tout simplement en montant les escaliers jusqu’à leurs salles de classe au début de la journée. Les parents doivent s’assurer que leurs enfants restent aussi actifs entre les cours. Les parents doivent soigneusement inclure des micro-pauses dans la routine des enfants qui n’affectent pas leur concentration et leur routine scolaire et assurent également un mouvement physique adéquat. Il peut s’agir d’une courte promenade ou d’activités motrices comme le coloriage ou l’écriture physique avec un stylo ou un crayon afin que l’enfant ne manque pas de développer ces muscles ou ces compétences dans un monde numérique.

De même, après les séances, les parents peuvent faire participer leurs enfants à des activités physiques amusantes pour développer ou maintenir leur forme aérobique. Avant la pandémie, les enfants sortaient, faisaient du vélo, jouaient au cricket ou au football, ou jouaient à des jeux de terrain avec leurs amis. Ce n’est pas possible au milieu de la pandémie, donc les parents doivent être tout aussi créatifs pour impliquer les enfants dans des activités physiques amusantes comme les mouvements d’animaux, les jeux de chasse au trésor où les enfants impliquent des postures d’exercice de base tout en jouant.

Être à l’intérieur et forcé de vivre notre vie virtuellement n’est idéal pour personne, pas moins pour nos enfants. Mais il y a des mesures que nous pouvons prendre pour atténuer les conséquences du confinement. Ils peuvent ne pas reproduire les caractéristiques physiques et ergonomiques d’un environnement scolaire à part entière. Mais ils contribueront grandement à assurer la santé et le bien-être de nos enfants.

(L’auteur est l’ergonome principal – Cellule de recherche sur le lieu de travail et l’ergonomie, Godrej Interio. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.