Corrigez la baisse du taux de natalité en donnant une pause aux mamans ⋆ .

Malgré la myriade de problèmes de surpopulation dans le monde, de nombreuses personnes paniquent à propos du récent buste de bébé en Californie, aux États-Unis et, en fait, dans le monde.

Pour des raisons connues d’elles-mêmes, certaines personnes s’attendaient apparemment à ce que les femmes réagissent à une pandémie qui a entraîné un nombre effroyable de décès, un chômage élevé et le traumatisme de l’école élémentaire hors site en ayant des bébés.

Mais en fin de compte, un verrouillage pandémique n’est pas l’équivalent moderne de «il y avait un hôte invité sur Carson», le marasme nocturne qui nous a donné tant de millénaires. Les femmes n’étaient pas intéressées à rembourrer leurs nids souvent débordants; au lieu de cela, ils ont provoqué une baisse du taux de remplacement de la population, déjà glissant.

(N’est-ce pas une excellente façon de penser à une maternité? Comme un travail non rémunéré de remplacement de la population.)

Soudainement, après des décennies de débats sur ce que nous devrions faire pour freiner un boom démographique insoutenable, nous sommes confrontés à des images dystopiques de retraités en maraude et de fixations de gestation qui évoquent «The Handmaid’s Tale». Un article récent du New York Times a menacé un bol de poussière gériatrique:

«Une planète avec moins d’habitants pourrait alléger la pression sur les ressources, ralentir l’impact destructeur du changement climatique et réduire le fardeau des ménages pour les femmes. Mais… «Faites une pause pour rire, s’il vous plaît, car il ne suffit pas de résoudre le problème du changement climatique et de l’épuisement des femmes. Mais: «Imaginez des régions entières où tout le monde a 70 ans ou plus. Imaginez que les gouvernements offrent d’énormes primes aux immigrés et aux mères avec beaucoup d’enfants. Imaginez une économie de concerts remplie de grands-parents et de publicités du Super Bowl faisant la promotion de la procréation. “

Imaginez plutôt ceci: si tout le monde est vraiment très préoccupé par la baisse des taux de natalité, pourquoi ne facilitons-nous pas, en tant que nation, avoir et élever des enfants?

Chaque fois que quelqu’un a demandé à Alan Weisman, auteur de «Countdown: Our Last, Best Hope for a Future on Earth», ce que le monde devrait faire pour ralentir la surpopulation de cette planète, il a invariablement dit une chose en premier: «Éduquer les femmes».

Comme d’innombrables études l’ont montré, plus les femmes reçoivent d’éducation, moins elles auront d’enfants. Les raisons de cette «relation négative» sont évidentes. Les femmes instruites ont généralement un meilleur accès au contrôle des naissances, travaillent à l’extérieur de la maison et contribuent de manière significative à leur famille sur le plan économique. Ils ont tendance à avoir des enfants plus tard dans la vie et à des intervalles plus longs. De plus en plus, beaucoup choisissent de ne pas avoir d’enfants du tout.

En d’autres termes, les femmes instruites ont un meilleur accès aux faits, et les faits sont qu’il est vraiment très difficile d’être mère.

Cela est particulièrement vrai dans ce pays, où il est plus facile d’envisager des publicités du Super Bowl faisant la promotion de la fertilité que des programmes offrant des services de garde d’enfants subventionnés par le gouvernement fédéral, comme dans tous les autres pays industrialisés.

La pandémie a éduqué tout le monde encore plus loin: beaucoup plus de femmes que d’hommes ont perdu ou quitté leur emploi l’année dernière, en partie parce que les femmes ont encore tendance à travailler dans les secteurs les plus durement touchés de l’économie – l’hôtellerie, la vente au détail et l’éducation – mais aussi parce que beaucoup étaient forcé d’arrêter de travailler lorsque les écoles et les garderies ont fermé ou que des membres de la famille sont tombés malades.

Étant donné l’épuisement général – et dans de nombreux cas le chagrin et la fureur – de la population en âge de procréer, est-il si surprenant que les femmes redécouvrent le DIU?

J’ai trois enfants et une carrière qui a, jusqu’à présent, survécu à la maternité. Mais ça n’a pas été facile. Comme beaucoup d’Américains, mon mari et moi n’avions aucun membre de la famille pour fournir des services de garde d’enfants; pendant des années, nous avons travaillé dans des bureaux loin de chez nous dans des emplois qui nous rongeaient souvent le soir, les week-ends et les jours fériés. Nous avons eu la chance de trouver et de pouvoir nous payer une garderie de qualité et d’avoir des emplois avec suffisamment de flexibilité que, avec l’aide d’amis, l’un de nous pouvait généralement couvrir l’autre.

Nous avons tous deux pris des décisions de carrière importantes en fonction de notre désir d’avoir et d’élever des enfants, mais nous avons eu la chance d’avoir des ambitions qui cadraient avec ces décisions et de travailler dans une industrie où ces décisions étaient possibles.

Tout le monde ne le fait pas; en fait, la plupart des femmes ne le font pas. Malgré la dépendance économique de ce pays envers les ménages biparentaux et monoparentaux, la main-d’œuvre, et beaucoup trop de rhétorique politique, est toujours construite autour de l’idée qu’une famille est composée d’un soutien de famille et d’un parent au foyer. .

La plupart des mères américaines travaillent à l’extérieur de la maison et le font depuis au moins deux décennies, donc toute discussion sur le soutien des «valeurs familiales» devrait refléter cette réalité.

Mais au lieu de fournir une aide tangible aux travailleurs américains ayant des enfants, notre culture offre des critiques amorphes et sans fin, le plus souvent adressées aux mères.

Êtes-vous en train d’abandonner votre enfant aux multiples dangers des écrans ou de l’étouffer avec vos méthodes d’hélicoptère? Êtes-vous en train de vous abandonner à vos devoirs de dîner en famille, confinant ainsi vos enfants dans une vie d’obésité, ou les douchez-vous avec tant d’attention que vous créez une génération de narcissiques? Allaitez-vous et si oui, est-ce que l’allaitement a lieu pendant le nombre précis de mois qui se situe entre «trop peu pour compter» et «tant que c’est pathologique»?

Faites-vous tout ce que vous pouvez pour les protéger des forces du mal ou devenir hystérique avec le «danger étranger» qui a mis fin à l’âge d’or du jeu? Vos enfants sont-ils en train de végéter ou de trop planifier? D’une manière ou d’une autre, ils échouent et vous aussi.

Pourquoi diable voudrait-on un travail non rémunéré et non soutenu pour lequel pratiquement tout le monde peut offrir une évaluation de la performance à tout moment, un travail dans lequel vous êtes littéralement damné si vous le faites, damné si vous ne le faites pas?

Je pense parfois que c’est une merveille que les femmes aient des bébés.

Au fil des ans, lorsque des jeunes femmes m’ont posé des questions sur le fait d’avoir des enfants, je l’ai toujours comparé à la vie à New York. C’est très cher et bruyant, les gens vous crient beaucoup dessus, les choses les plus simples deviennent déraisonnablement difficiles et il y aura du vomi. Vous ne devriez le faire que si vous êtes certain que vous ne serez jamais heureux si vous ne le faites pas.

Donc, si la baisse des taux de natalité est vraiment un problème (et étant donné l’état de notre planète, je ne suis pas sûr qu’ils le soient), la solution est très simple: rendre la perspective de la parentalité moins intimidante. Le congé parental prolongé et l’espoir que les gens le prendront devraient être la référence. Les gouvernements fédéral et des États devraient aider à créer ou subventionner toutes sortes de services de garde d’enfants et offrir un soutien financier aux femmes au foyer. L’éducation, y compris les programmes parascolaires, devrait être une priorité.

Au lieu de juger ou d’essayer de modifier socialement les décisions des mères, donnez-leur le choix au-delà de «être ou ne pas être».

Tu veux plus de bébés? Donnez aux mères une pause effrayante.

