Corruption, incitation et menace de résiliation des vaccins Covid: est-ce légal?

La question du jour: est-il légal pour les entreprises et les universités de corrompre, d’encourager et de menacer carrément de licencier si quelqu’un ne reçoit pas le vaccin Covid-19? Repousser les limites ne commence même pas à montrer comment ces agences achetées et payées sapent nos droits constitutionnels, contournent la loi et remettent la responsabilité aux grandes entreprises.

Premièrement, les vaccins Covid n’allaient pas être obligatoires. En fait, ils ne sont même pas approuvés ou autorisés par la FDA et sont techniquement «expérimentaux» avec une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). Non seulement ils imposent ces vaccins expérimentaux aux étudiants, aux employés et aux civils s’ils veulent conserver leur emploi ou faire partie de la société, mais ils vous corrompent et vous incitent à en obtenir un. Obtenez votre vaccin gratuit et obtenez un beignet sucré gratuit, une carte-cadeau de 100 $, un congé payé, des billets pour un match de la NBA ou participez à un tirage au sort pour gagner des prix en argent, et au fait… si vous n’en obtenez pas un au 1er juillet, vous êtes viré!

Aller au fond de celui-ci

Ceci est la version en bref de cette soupe mixte qu’ils ont créée, avec les informations plus détaillées et critiques documentées ci-dessous. Cela décompose qui a le pouvoir de faire quoi et quelles lois sont en place ou non. L’ensemble de ce rapport est une lecture incontournable, ainsi que des conseils sur ce que vous pouvez faire à la fin.

• Le gouvernement fédéral ne peut pas imposer ces vaccins.

• Le tribunal ne s’est jamais prononcé sur le pouvoir du gouvernement fédéral d’imposer un vaccin. La seule loi en vigueur est que le gouvernement fédéral a la capacité de mandater des vaccins aux membres de l’armée.

• Aucun État n’a mandaté un vaccin Covid à ce jour, mais certains envisagent une législation qui interdirait aux employeurs de rendre obligatoire la vaccination. Tous les États ont la capacité d’interdire les mandats de vaccination comme condition d’emploi. Voici une liste complète de l’état de la législation dans chaque État, au 5 mars 2021. Certains d’entre eux pourraient vous surprendre – de nombreux États se battent pour l’interdire. Assurez-vous de passer en revue les détails des factures et assurez-vous qu’elles ne se limitent pas à un vaccin EUA. Contactez vos assemblées législatives et restez au courant.

• Par le passé, les États ont imposé des vaccins dans les écoles dans le passé, ils n’ont pas imposé de vaccins pour les adultes, à l’exception du secteur de la santé, et aucun État n’a autorisé la vaccination contre le Covid-19 jusqu’à présent, mais certaines écoles et universités la prennent elles-mêmes pour le mandater.

• Le Dr Amanda Cohn, Secrétaire exécutive du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation qui travaille avec les CDC depuis 16 ans, a rappelé à tout le monde que «En vertu d’une EUA, les vaccins ne sont pas autorisés à être obligatoires. Par conséquent, au début de la phase de vaccination, les individus devront être consentis et ne pourront pas être mandatés pour être vaccinés. »

• L’EUA a été créée après le 11 septembre, et il n’y a jamais eu d’action législative pour rendre les EUA obligatoires. Seuls les vaccins homologués ont été rendus obligatoires par la législation.

• Certains employeurs imposent des vaccinations Covid, bien qu’elles ne soient ni approuvées ni autorisées par la FDA, et sont des EUA. Par conséquent, les États doivent prendre en charge, les gens doivent se mobiliser et les avocats doivent s’impliquer.

• Malgré tout cela, le CDC a créé un manuel complet pour que les entreprises soient des «champions du vaccin», leur expliquant comment inciter leurs employés et faire des vaccinations directement dans l’espace de travail où tout le monde peut voir qui se fait vacciner et qui n’est pas, potentiellement enfreindre les lois de confidentialité HIPAA. Ils incluent qu’un employeur devrait mettre en œuvre des autocollants, des affiches et des panneaux partout, ainsi que des courriels et un renforcement de la confiance pour vraiment marteler le message à la maison. Ils ont même créé une boîte à outils! Alors que, plus bas, ils mentionnent fournir aux employés des informations sur les effets secondaires, ils ne précisent pas l’exigence de la FDA (voir ci-dessous) sur ces EUA. Au lieu de cela, ils ont une page entièrement séparée qui n’est pas liée au playbook. Le CDC déclare que «la Food and Drug Administration (FDA) n’impose pas la vaccination. Cependant, la question de savoir si un État, une administration locale ou un employeur, par exemple, peut exiger ou imposer la vaccination contre le COVID-19 est une question de loi d’État ou de toute autre loi applicable. » (Il n’y a pas d’autre «loi applicable».)

• La FDA exige que tous les destinataires du vaccin reçoivent les fiches d’information des fabricants des vaccins, et que sur le matériel promotionnel, il soit désigné comme un «vaccin expérimental» qui n’a pas été approuvé ou autorisé par la FDA et qui est destiné aux urgences. utiliser l’autorisation. Le CDC ne le réitère pas comme une «exigence» lorsqu’il joue le rôle de vendeur de médicaments auprès des entreprises, et les entreprises n’utilisent pas ce langage sur leur matériel promotionnel pour inciter leurs employés. En fait, certains employeurs ne partagent aucune information en dehors de la prime qu’un employé recevrait s’il se faisait vacciner.

• La FDA n’a pas pu obtenir un EUA selon le protocole standard, alors HHS est intervenu et a créé une déclaration pour y arriver. Cela ne peut être fait que s’il n’y a pas «d’alternatives de traitement adéquates, approuvées ou disponibles». Il y en avait, et ils l’ont abattu pour faire passer les vaccins. Cependant, en octobre 2020, Veklury (remdesivir) est devenu le premier traitement approuvé par la FDA, deux mois avant la distribution des vaccins, mais ils détiennent toujours leur statut EUA.

• Selon 21 US Code § 360bbb-3, un individu a «la possibilité d’accepter ou de refuser l’administration du produit, des conséquences, le cas échéant, du refus de l’administration du produit, et des alternatives au produit qui sont disponibles et de leurs avantages et risques.» En d’autres termes, vous pouvez le refuser, mais soyez assurés qu’ils ont laissé une large ouverture aux conséquences. À quel genre de «conséquences» pourraient-ils se référer? Ça ne dit pas. Cela signifie-t-il des conséquences en cas de maladie, ou est-ce que cela ouvre la porte au licenciement, ou est-il également interdit d’entrer dans la société?

• La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) a décidé le 16 décembre 2020 que les entreprises peuvent obliger leurs employés à se faire vacciner, à l’exception des exemptions médicales ou religieuses, mais néglige de tenir compte du fait qu’aucune législation ne permet de rendre obligatoire un vaccin EUA. Ils permettent également de licencier ou de permettre à un employé de travailler à distance en vertu de l’ADA en raison de la clause de «menace directe». L’EEOC indique clairement que toute incitation offerte à ceux qui se font vacciner doit également être donnée à ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison d’exemptions médicales ou religieuses.

• Entreprises partout au pays sont poussés à inciter et à corrompre leurs employés pour qu’ils se font vacciner. Beaucoup ne l’ont pas ENCORE mandaté, mais certains menacent de licencier si les employés ne se font pas vacciner à des dates précises qu’ils fixent. Ils n’utilisent pas le langage décrit et exigé par la FDA, et certains ne fournissent même pas à leurs employés toutes les fiches d’information et les informations qu’ils sont tenus de fournir.

• C’est un cocktail parfait pour le Commission fédérale du commerce (FTC), qui passe tout son temps à suivre les publicités promotionnelles «trompeuses» qui induisent en erreur ou omettent directement les informations dont une personne a besoin pour prendre une décision éclairée, et l’un des principaux domaines sur lesquels elle se concentre est la santé. Le CDC laisse de côté les informations pertinentes sur la santé tout en demandant aux entreprises de «renforcer la confiance et de défendre les vaccins» et «d’encourager» la promotion du produit. Et n’oublions pas le rebond que la Fondation CDC reçoit de Bill Gates et des grandes sociétés pharmaceutiques, qui est un conflit d’intérêts direct. Certains employeurs corrompent leurs employés avec des informations trompeuses, suggérant que le produit est totalement «sûr» et ne fournit pas d’informations critiques sur la santé. Plus important encore, ils y font référence comme un «vaccin» par opposition à un «vaccin expérimental non approuvé et sans licence avec une autorisation d’utilisation d’urgence» qui est exigée par la FDA sur TOUT le matériel promotionnel. CECI est la déclaration la plus critique de toutes. La FTC a poursuivi les entreprises pour beaucoup moins, comme avoir à changer le nom de «bambou biologique» en «rayonne de bambou» parce que c’est par ailleurs trompeur, selon la FTC.

