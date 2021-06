Corruption, TMC et Mamata Banerjee synonymes ; Le BJP formera un gouvernement au Bengale la prochaine fois : JP Nadda

in

JP Nadda a affirmé que le BJP allait former le gouvernement du Bengale occidental lors des prochaines élections législatives.

Le président du Bharatiya Janata Party (BJP), JP Nadda, a déclaré aujourd’hui que la corruption, le Congrès de Trinamool et Mamata Banerjee sont synonymes. Nadda a également dénoncé le gouvernement TMC pour les violences post-électorales dans l’État qui ont touché des milliers de personnes. S’adressant à la réunion du Conseil exécutif du BJP Bengal, Nadda a déclaré : « La corruption, TMC et Mamata ji sont synonymes l’un de l’autre. Là où il y aura TMC et Mamata ji, il y aura l’anarchie, il y aura la corruption.

Nadda a juré de vaincre démocratiquement la “mentalité écrasante” de TMC lors du prochain scrutin de l’assemblée.

Le président du BJP a déclaré qu’il était honteux que le Bengale ait été témoin de violences post-électorales organisées bien qu’il ait une femme CM. « TMC a commis une violence politique sans précédent après avoir remporté les urnes. 1 399 propriétés de nos travailleurs ont été détruites. 676 incidents de pillage ont eu lieu. 108 familles ont reçu des menaces », a déclaré Nadda.

Il a allégué que les bureaux du BJP à Arambagh et à Bishnupur ont été incendiés par le TMC. « Tout cela s’est passé sous une femme CM. Beaucoup d’atrocités ont été subies par les femmes. Si les femmes ne sont pas en sécurité, quelle sorte de gouvernance le peuple du Bengale occidental reçoit-il du TMC ? » questionna Nadda.

Nadda a également affirmé que la police du Bengale occidental restait un spectateur muet de la violence parrainée par TMC. « Les cartes Aadhar et les cartes de rationnement des travailleurs du BJP ont été emportées. La violence au Bengale montre clairement un échec dans l’administration, selon le Comité des Hauts Pouvoirs », a-t-il déclaré.

Le président du BJP a félicité les travailleurs du parti pour le grand saut du parti dans l’État. « Le BJP a parcouru une longue distance au Bengale en très peu de temps. Nous n’avions remporté que 2 sièges au Lok Sabha en 2014, et nous avions obtenu 18% des voix. Dans les sondages Vidhan Sabha de 2016, nous n’avions remporté que 3 sièges et 10,16 % de voix », a déclaré Nadda.

Nadda a respiré la confiance que le BJP fera un autre grand pas dans les 5 prochaines années et formera le gouvernement du Bengale occidental la prochaine fois.

