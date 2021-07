Corsair Gaming : Les principales raisons pour lesquelles l’action CRSR est un achat

Le jeu n’a jamais été aussi rentable – ou aussi populaire qu’en ce moment, ce qui est une excellente nouvelle pour les actions de jeux comme Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR).

Vous ne le savez peut-être pas en regardant le graphique Corsair Gaming, mais donnez-lui le temps.

Au cours des derniers mois, l’action s’est consolidée autour de 34 $ par action. Cependant, étant donné la solidité des bénéfices et le potentiel de plusieurs milliards de dollars de l’industrie, j’aimerais qu’il défie la résistance antérieure autour de 47,50 $ à court terme.

L’industrie du jeu va juste se développer

Les analystes de Newzoo estiment que le marché mondial du jeu pourrait valoir 175,8 milliards de dollars en 2021. D’ici 2023, ont-ils ajouté, le marché pourrait atteindre 204,6 milliards de dollars.

De plus, selon le NPD Group, les ventes de jeux vidéo ont augmenté de 30 % au premier trimestre de l’année pour atteindre 14,92 milliards de dollars. Alors que les ventes de jeux vidéo en avril 2021 ont chuté de 2% par rapport à l’année dernière à 6,4 milliards de dollars, les dépenses cumulées de l’année étaient 21% plus élevées qu’il y a un an.

En mai, les ventes avaient augmenté de 3% sur un an pour atteindre 4,5 milliards de dollars, selon le NPD Group. C’est une croissance massive, qui pourrait contribuer à alimenter la hausse de Corsair Gaming. Certes, il y a des spéculations sur les ventes de jeux vidéo qui pourraient ralentir à mesure que les craintes de pandémie s’estompent.

Cependant, je ne m’inquiéterais pas trop à ce sujet. Selon Prenez deux interactifs (NASDAQ :DEUX) PDG Strauss Zelnick, « ​​La pandémie a initié un changement transformationnel dans la consommation de divertissement. Nous prévoyons que le marché global adressable pour notre industrie sera considérablement plus important à l’avenir qu’il ne l’était avant la pandémie », cité par The Motley Fool.

Corsair Gaming est également impliqué dans le marché des sports électroniques de 1,1 milliard de dollars

Corsair, qui fournit des équipements de jeu pour des millions de consoles et d’ordinateurs personnels, bénéficie également de l’esport. D’une part, le marché de l’esport est en plein essor, le nombre de téléspectateurs devant doubler, passant de 335 millions en 2017 à 646 millions d’ici 2023.

De plus en plus de joueurs diffusent également en direct. “Nvidia (NASDAQ :NVDA) estime le nombre de Tic les streamers ont doublé en 2020, tandis que Corsair estime qu’il y avait 6 millions de streamers engagés l’année dernière. Ce marché en croissance devrait soutenir la demande de périphériques de streaming de Corsair – microphones, platines de streaming et accessoires de studio. Encore une fois, la société bénéficie d’un positionnement solide dans ce créneau », comme l’a rapporté Harsh Chauhan, contributeur de The Motley Fool.

La croissance des bénéfices de Corsair a été tout aussi impressionnante

Non seulement la société a écrasé les attentes de bénéfices, mais elle a également relevé ses prévisions.

La société a terminé son trimestre avec une augmentation de 71,6 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel à 529,4 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 420,4% d’une année sur l’autre à 58 cents par action diluée contre 13 cents. Tout cela grâce aux ventes de composants et de systèmes de jeux.

Le BAIIA ajusté s’est établi à 80,4 millions de dollars, une augmentation de près de 197 % par rapport à l’année précédente. Pour aider, la société a lancé 29 nouveaux produits au cours des derniers mois.

Corsair a également relevé ses prévisions, s’attendant à ce que le chiffre d’affaires net se situe entre 1,9 milliard de dollars et 2,1 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 1,8 milliard de dollars à 1,95 milliard de dollars. Il s’attend également à un bénéfice d’exploitation dans une fourchette de 235 millions de dollars et 255 millions de dollars contre une fourchette précédente de 205 millions de dollars et 220 millions de dollars. Il s’attend également à ce que l’EBITDA ajusté se situe dans une fourchette de 245 millions de dollars et 246 millions de dollars par rapport à une fourchette précédente de 215 millions de dollars et 230 millions de dollars.

La ligne de fond pour le stock CRSR

Encore une fois, le jeu n’a jamais été aussi rentable – ou aussi populaire qu’il l’est actuellement, ce qui est une excellente nouvelle pour les actions de jeux comme Corsair Gaming Inc.

Mieux encore pour l’action, les analystes de Newzoo estiment que le marché mondial du jeu pourrait valoir 175,8 milliards de dollars en 2021. D’ici 2023, le marché pourrait atteindre 204,6 milliards de dollars. La demande de jeux, d’esports et d’équipements de jeu ne devrait pas ralentir après la pandémie. De plus, la croissance des bénéfices, comme le montrent les prévisions de Corsair, continuera d’être forte.

Avec le stock CRSR, je l’achèterais et je le laisserais courir. Compte tenu de la solidité des bénéfices et du potentiel de plusieurs milliards de dollars de l’industrie, j’aimerais qu’il défie la résistance autour de 47,50 $ à court terme.

À la date de publication, Ian Cooper n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

