Cortana n’est plus disponible sur les appareils mobiles

31/03/2021 à 20:22 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

L’année dernière, nous avons discuté de la nouvelle stratégie que Microsoft avait prévue pour son assistant virtuel Cortana. Au niveau des consommateurs, peu d’options seraient laissées à Cortana à l’avenir, car l’année dernière, cela avait déjà été confirmé. suppression de la prise en charge de Cortana pour les appareils mobiles et une approche plus Microsoft Office et plus centrée sur la productivité. De cette façon, Cortana dit au revoir à Android et iOS, car il n’est plus disponible dans leurs magasins respectifs.

Comme Microsoft l’a annoncé sur son site officiel, Cortana n’est plus disponible sur Android et iOS. Ce mouvement a lieu à partir d’aujourd’hui, nous ne pouvons donc plus utiliser cet assistant sur notre appareil mobile. De cette façon, la seule faille restante de Cortana peut être trouvée dans Windows 10. Cette stratégie a été annoncée par la société en juillet dernier. Cela signifie que les rappels et les listes créés à l’aide de cet assistant ne seront plus compatibles avec l’application mobile Cortana.

Après la croissance des assistants tels qu’Alexa ou Google Assistant, Cortana a été reléguée à l’arrière-plan. Le fait qu’il se concentre désormais davantage sur la productivité est parfaitement logique. Des haut-parleurs tels que le Harman Kardon Invoke, qui fonctionnait exclusivement avec cet assistant, ont également cessé d’être compatibles avec celui-ci, limitant ses fonctions à n’être qu’un haut-parleur bluetooth. Cortana sera vue plus fréquemment comme assistante dans Microsoft 365.