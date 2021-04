Cortes sauve un point contre Peña Sport (2-2)

01/04/2021 à 18:34 CEST

le Coupures et la Peine Ils ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division par un match nul à deux ce jeudi dans la Saint François Xavier. le Coupures Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Peña Azagresa loin de chez soi (0-2) et l’autre devant CF Ardoi dans son fief (2-1) et pour le moment il avait une séquence de trois victoires consécutives. Pour sa part, Peña Sport a remporté le Cantolagua dans son stade 3-1 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Peña Azagresa par 1-0. Les locaux, en fin de match, se classaient à la cinquième place du classement, tandis que les Peña Sport a été placé en premier.

Le jeu a commencé de manière favorable pour l’équipe des Tafallés, qui a créé le lumineux avec un objectif de Fermin uriz, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 sur le tableau de bord.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui s’est distancée sur le tableau de bord grâce à un but de Txaflis à la minute 61. Cependant, l’équipe de terrain s’est approchée du tableau de bord en réalisant 1-2 grâce à un but de Carlos Trincado à la 67e minute. Coupures, qui a réussi l’égalité avec un peu de Dani Salas juste avant le coup de sifflet final, précisément à 86 ans, terminant le match avec un score de 2-2.

L’arbitre a montré un carton jaune au Peine (Txaflis), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Après ce résultat, le Coupures il occupait la cinquième position du tableau de classement avec 28 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, Peña Sport sur ce point il est resté en première position avec 47 points, occupant une place d’accès à la Deuxième Phase pour la Deuxième Division RFEF à l’issue de la réunion.